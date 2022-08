Helsingi haiglast kadus inimese surnukeha

Esmaspäeval teatati Soome mehele e-kirja teel, et tema juulis surnud ema maised jäänused anti Laakso haiglast tundmatule osapoolele, vahendab Helsingin Sanomat .

Õnnetusse olukorda sattunud mehe sõnul anti talle matusekorraldaja poolt teada, et tema ema maised jäänused ei ole enam Laakso haiglas ning dokumentide järgi viidi ta ema surnukeha juba Tallinna.

Mehe sõnul esitab ta politsesse avalduse, kuna tekkinud olukord ei saa tema hinnangul seaduslik olla. Mehe sõnul ei olnud ei tal ega ta emal ühtegi sidet Eestiga.

Lehe päringute käigus selgus hiljem, et tegu oli arusaamatusega ning lahkunud naise põrm leiti Helsingi Aurora haiglast.

Helsinki linnavalituse sotsiaal- ja tervisevaldkonna osakonna juhi Toni Pietilä sõnul oli tegu inimliku eksimusega.

Laakso haiglas on surnute hoiustamiseks 80 hoiukohta ning nende täitudes saadetakse mõnikord inimese põrm mõne teise haigla hoidlasse.

Laakso haigla sõnul aga siiski ühe inimese põrm sai Eestisse saadetud, kuid surnukeha transpordimärge lisati vale surnu paberimajanduse juurde.

Toni Pietilä sõnul ei ole siinkohal rohkem midagi lisada peale selle, et tegu on kahetsusväärse juhtumiga. Pietilä sõnul ei mäleta ta oma karjääri jooksul, et midagi sellist oleks varem juhtunud.

Lahkunu lähedane sai põrmu asukoha tuvastamisest teada Helsingin Sanomati kaudu. Lahkunu poeg oli lehega suhtlemise hetkel politseijaoskonnas, kus ta palus politseil algatada juurdlus.

Mehe sõnul kontrollib politsei füüsiliselt üle, et leitud põrm on õige inimene.