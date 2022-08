Veterinaarid eutaneerisid Seine'i jõkke lõksu jäänud vaala

Kolmapäeva varahommikul tõsteti 800-kilogrammine vaal jõest välja ja asetati praamile, et transportida ta merele lähemale, kuid looma tervislik seisund halvenes selle käigus tugevalt.

Vaala hooldas tema teekonnal kümmekond loomaarsti. Looma märgati jões umbes nädal tagasi. Tavaliselt elab valge- ehk beluugavaal külmades arktilistes vetes.

"Transportimise ajal täheldasid loomaarstid vaala seisundi, just hingamise halvenemist. Looma hingamine oli ebapiisav, nii et kannatused olid ilmselged ja seetõttu otsustasime, et ei ole õige teda enam vabadusse lasta ja otsustasime ta eutaneerida," rääkis vaala transportinud veterinaar.