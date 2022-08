Ilm läheb soojemaks, kuid tuul tõuseb

Neljapäeva öö on päris selge või õhukeste pilveviirgudega, aga neist sadu ei tule. Kohati võib vaid udu tekkida. Puhub valdavalt edela- ja läänetuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 12, Lääne-Eestis kuni 15, tuulele avatud rannikul kuni 18 kraadi.

Hommikul on nii selget taevast kui ka õhukest pilvevinet, Ilm püsib sajuta. Edelatuult on sisemaal kuni 8, rannikul puhanguti 12 kuni 13 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on 14 kuni 19 kraadi.

Päeval on pilvi vähe ja ilm kuiv. Puhub edela- ja läänetuul 3 kuni 9, puhanguti 12, rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 23 kuni 26, tuulele avatud rannikul 20 kraadi.

Õhtul on taevas laialdaselt selge ja ilm kuiv. Lääne- ja edelatuulel on kiirust kuni 8, puhanguid 12, Soome lahel Tallinna ja Helsingi vahel veel kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 19 kuni 21 kraadi.

Reedel on laialdaselt taevas selge ja tuul tõmbub tagasi. Öine miinimum langeb 10 kraadi ümbrusse, päevasooja on 25 pügalat ja paar-kolm kraadi enamgi.

Nädalavahetusel kõrgrõhuala küll nõrgeneb, aga hoiab sajupilved ikka meist eemal. Üksnes Eesti põhjaservas on laupäeval pilverünki, mis vihmahoo anda võivad, kuid selgi juhul on sajuhulk üsna väike. Rõhuväljas pinget pole ja ilm on vaikne. Öine miinimum langeb mõnes kohas sisemaal veidi alla 10 kraadi, päevasoe kerkib kuni 28 kraadini.

Esmaspäev on ka veel kuiv, lõunakaarest tuleb sooja lisaks ja termomeetrinäidud tõusevad 28 kuni 29 kraadini.