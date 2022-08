Sõja 169. päev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Donbassis

Oluline 11. augustil kell 23.00:

- USA välisministeeriumi hinnangul tuleks luua Zaporižžja tuumajaama ümber demilitariseeritud ala;

- Valgevene lennuväljal, mida kasutavad Vene lennukid, toimusid salapärased plahvatused;

- Venemaa kaotas Sakõ õhubaasi rünnakus vähemalt 11 lennukit;

- Viimase ööpäeva jooksul hävitati Lõuna-Ukrainas kaks Vene laskemoonaladu;

- Vene rünnakutes Donetski ja Dnipropetrovsk oblastitele hukkus 14;

- Okupeeritud Melitopolis ja Donetskis teatati plahvatustest;

- Ühendkuningriik annab Ukrainale veel kolm M270 mitmikraketiheitjat;

- ISW: Ukraina hämab teadlikult selle osas kuidas Sakõ õhuväebaasi tegelikult rünnati;

- Briti minister: Suurbritannia koolitab välja rohkem Ukraina sõdureid, kui esialgu oli plaanis;

- Zelenski: sõja lõpetamiseks tuleb teha Vene vägedele maksimaalselt kahju;

- Hiina suursaadik Moskvas nimetas Vene-Ukraina sõja algatajaks USA-d;

- Ukraina krediitorid toetasid Ukraina riigivõla tagasimaksete külmutamist kaheks aastaks;

- Rahvusvahelised partnerid eraldasid Ukrainale 1,5 miljardit eurot;

- Briti luure hinnangul ei suuda Venemaa oma lahingutehnikat enam eksportida;

- Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Donbassis;

- Ukraina hinnangul hukkus viimase ööpäeva jooksul ligikaudu 200 Vene sõdurit.

USA toetab Zaporižžja tuumajaama ümber demilitariseeritud tsooni loomist

USA välisministeerium teatas, et riik toetab üleskutseid rajada Ukrainas Zaporižžja tuumajaama ümber demilitariseeritud ala.

"Lahingud tuumajaama lähedal on ohtlik ja vastutustundetu ning me kutsume Venemaad taas üles peatama kogu sõjaline tegevus Ukraina tuumajaamades või nende lähedal ja tagastama kogu kontroll Ukrainale. Me toetama Ukraina üleskutset tuumajaama ümber demilitariseeritud tsooni loomiseks," ütles ministeeriumi pressiesindaja.

Ukraina ja ka USA on süüdistanud Venemaad Zaporižžja tuumajaama kasutamist kilbina, tulistades sealt ukrainlaste pihta. "Ja loomulikult ei saa ukrainlased vastu tulistada ja nad ei tee ka seda, et ei juhtuks kohutav õnnetus tuumajaamaga. Seega on see vastutustundetuse tipp," ütles eelmisel nädalal USA välisminister Antony Blinken.

Ukraina ja Venemaa süüdistavad teineteist vastastikku tuumajaama lähedaste alade pommitamises.

Kiiev: Ukraina väed tõrjusid tagasi Venemaa rünnakud Donbassis

Ukraina peastaap teatas neljapäeva õhtul, et riigi sõjavägi tõrjus tagasi Venemaa rünnakud riigi idaosas. Peastaabi teatel tõrjusid Ukraina väed tagasi Venemaa rünnakud Bahmuti ja Avdiivka suunal. Samuti ei suutnud Venemaa parandada oma positsioone Kramatorski suunal.

"Okupandid üritasid Kramatorski linna lähedal oma taktikalist positsiooni parandada, kuid nad tõrjuti tagasi," teatas peastaap.

Ukraina sõjaväe teatel oli intensiivset tulistamist kuulda kogu idarindel, vahendas CNN.

Briti minister: Suurbritannia koolitab välja rohkem Ukraina sõdureid, kui esialgu oli plaanis

Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace vastas küsimusele, kas riik suudab oktoobriks välja õpetada rohkem kui 10 000 sõdurit. "Ma arvan, et oleme nüüd pühendunud sellele, et me tõesti jõuame sellest kaugemale. Me treenime rohkem ja kauem," vastas Wallace.

Wallace kõneles Kopenhaagenis pressikonverentsil pärast rahvusvahelist konverentsi, mille eesmärk oli anda abi Ukrainale, vahendas CNN.

"Rahvusvahelise üldsuse tegevus Ukraina abistamiseks on endiselt tõusuteel," ütles Wallace.

Rahvusvahelised partnerid eraldasid Ukrainale 1,5 miljardit eurot

Taani kaitseminister Morten Bodskov ütles neljapäeval, et rahvusvahelised partnerid eraldasid Ukrainale 1,5 miljardit eurot. Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace ütles, et abi keskendub relvade ostmisele kolmandatest riikidest ja tootmise suurendamisele, et suurendada tarneid Ukrainasse, vahendas Bloomberg.

The UK & 25 other partner nations have agreed to provide long-term military funding for Ukraine.







This funding will ensure financial support for vital military kit & training, helping Ukraine defend against Putin's invasion. pic.twitter.com/fLFTIfcrpo — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 11, 2022

Suurbritannia saadab Ukrainale juurde mobiilseid raketisüsteeme (MLRS)

"Suurbritannia saadab Ukrainasse täiendavaid mobiilseid raketisüsteeme (MLRS), et aidata Kiievil kaitsta end Venemaa ebaseadusliku sissetungi eest," teatas Suurbritannia kaitseminister Ben Wallace.

Suurbritannia saadab Ukrainale ka täppisjuhitavad raketid M31A1, mis suudavad tabada sihtmärke kuni 80 kilomeetri kaugusel. See võimaldab Ukrainal end kaitsta Venemaa suurtükiväe eest.

Taani annab Ukrainale 110 miljonit eurot relvastuse ja väljaõppe jaoks

Taani peaminister Mette Frederiksen teatas neljapäeval, et Kopenhaagen annab Ukrainale veel 110 miljonit eurot rahalist abi relvade ja väljaõppe jaoks, vahendas CNN.

Ukraina: Zaporižžja tuumajaama kiirgustase on tavapärane

Ukraina tuumaagentuur Energoatom teatas neljapäeval, et Euroopa suurima tuumaelektrijaama Zaporižžja kiirgustase on tavapärane.

Agentuur süüdistas Moskvat, et Vene väed jätkavad tuumajaama lähedal sõjategevust. Agentuuri teatel on jaamas praegu olukord kontrolli all, vahendas CNN.

Valgevene lennuväljal toimusid salapärased plahvatused

Valgevene opositsiooniliidri Svetlana Tihhanovskaja nõunik Franak Viacorka teatas kaheksast plahvatusest Valgevene Homeli piirkonnas. Regioon asub Ukraina piiri lähistel. Viacorka sõnul olevat pealtnägijad näinud plahvatusi Ziabrauka lennuväljal. Lennuväljal on tihti Vene sõjalennukeid.

❗️At least 8 explosions in the Homiel region near the border with Ukraine. According to witnesses, explosions took place near Ziabrauka airfield. Russian military aircraft are often stationed there. — Franak Viačorka (@franakviacorka) August 10, 2022

Valgevene kaitseministeeriumi sõnul toimus kolmapäeva õhtul kell 11 tehnika kontrollimisel põleng. Ministeeriumi sõnul hukkunuid ei olnud.

Venemaa kaotas Sakõ õhubaasi rünnakus vähemalt 11 lennukit

Ukraina ja Vene kaotusi kokku arvutav sõjablogi oryxspioenkop autorite hinnangul kaotasid Vene õhujõud Novofedorivka asulas oleva Sakõ õhubaasi rünnakus neli Su-30SM hävitajat ja seitse Su-24M/MR ründelennukit, millest kuus on hävitatud ja üks tõenäoliselt tugevalt kahjustatud.

Kolmapäeva hilisõhtul ilmusid satelliidipildid Sakõ lennuväljal teisipäeval toimunud rünnaku tagajärgedest, milles on näha ulatuslikud kahjustused väga paljudele lennumasinatele ja lennubaasi taristule.

Ukraina relvajõudude peastaap lisas kolmapäeval Vene kaotuste nimistusse üheksa Vene lennuki kaotuse. Tõenäoliselt see hinnang neljapäeva jooksul täpsustub.

Sakõ lennuvälja teisipäevase rünnaku tagajärjed Autor/allikas: SCANPIX/Planet Labs PBC via AP

Viimase ööpäeva jooksul hävitati Lõuna-Ukrainas kaks Vene laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staabi sõnul hävitati viimase ööpäeva jooksul veel kaks Vene laskemoona- ja varustuse ladu. Kõikides rünnakutes kokku hukkus ligikaudu 41 Vene sõdurit ning hävis kolm Msta-B haubitsat ja tulistati alla üks Eleron-3 droon ja hävitati üks kontrollkeskus ning seitse ühikut muud sõjatehnikat.

Ukraina relvajõud sooritasid Berõslavi piirkonnas Hersoni oblastis kuus õhulööki. Lõunaringkonna teatel sooritasid Vene õhujõud Ukraina positsioonide pihta kaheksa õhurünnakut, milles ei olnud kaotusi.

Ukraina kindralmajor Dmõtro Martšenko ütles kolmapäeval intervjuus Ukraina uudisteportaalile RBK Ukraina, et viimase nädala jooksul on hävinud üle 10 Vene laskemoonalao ja juhtimispunkti.

Vene rünnakutes Donetski ja Dnipropetrovski oblastitele hukkus 14

Donetski oblasti kuberneri Pavlo Kõrõlenko sõnul hukkus kolmapäeval Donetski oblastis 11 tsiviilisikut, nendest kuus Bahmutis, kolm Soledaris ja ülejäänud Krasnohorivkas ja Avdiivkas. Kaheksa inimest sai rünnakute käigus ka viga.

Dnipropetrovski oblasti kuberneri Valentõn Režnišenko sõnul pommitasid Vene väed Nikopoli piirkonda öösel Grad rakettidega. Rünnakus hukkus kolm inimest ja üheksa sai haavata. Rünnakus sai kahjustada vähemalt 40 hoonet, kolm kooli ja arvestataval hulgal sõidukeid ja kohalikke poode.

Okupeeritud Melitopolis ja Donetskis teatati plahvatustest

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi sõnul oli kolmapäeva õhtul Vene vägede poolt okupeeritud Melitopolis kuulda mitmeid plahvatusi. Fedorovi sõnul rünnati kohalikku politseijaoskonda, mida vene väed baasina kasutasid.

Ukraina väljaande Novosti Donbassa teatel toimus okupeeritud Donetski linna õlletehases plahvatus, mille tõttu lekkis linna suures kogust mürgist lämmastikku.

У Донецьку повідомляють про приліт у районі пивзаводу та подальшу пожежу pic.twitter.com/z01JJpbx2F — Новости Донбасса (@novostidnua) August 10, 2022

Ühendkuningriik annab Ukrainale veel kolm M270 mitmikraketiheitjat

BBC teatas, et briti saadavad Ukraina relvajõududele veel kolm M270 mitmikraketiheitjat, mis on sarnased USA päritolu HIMARS relvasüsteemile. Varasemalt on Ühendkuningriik andnud Ukrainale kolm sellist relvasüsteemi.

Kaitseminister Ben Wallace'i sõnul antakse relvasüsteemidega kaasa arvestataval hulgal ründerakette. Wallace'i sõnul on britid väga rahul sellega kuidas Ukraina on lääne päritolu mitmikraketiheitjaid kasutanud ning kiitis Ukraina vägede oskust valida milliseid kõrge väärtusega sihtmärke rünnata.

Deutche Well teatas, et Saksamaa poolt Ukrainale antud PzH 2000 haubitsatest on ainult viis praeguseks töökorras. Mitte ükski haubits ei ole hävinud Vene rünnakute tõttu, kuid Saksa Bundestagi kaitsekomisjoni liikme Marcus Faberi sõnul kasutavad ukrainlased haubitsaid aktiivselt ning tema sõnul vajavad need varuosi.

ISW: Ukraina hämab teadlikult selle osas kuidas Sakõ õhuväebaasi tegelikult rünnati

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindab oma regulaarses ülevaates, et Vene allikad ei suuda leida keskset narratiivi selgitamaks kuidas Novofedorivka asulas olevas Sakõ õhuväebaasis teisipäeval võimalikud tugevad plahvatused. ISW hinnangul püüab ka Ukraina hoida ebaselgena, et kuidas rünnak tegelikult läbi viidi ning eri Ukraina ametiisikute erinevad selgitused erinevatele lääne ajakirjanikele on osa sellest.

#Kharkiv Update:#Russian forces conducted multiple unsuccessful offensive operations along the Kharkiv City Axis on August 10.https://t.co/ulvC9EoFsb pic.twitter.com/bh4eMTClwl — ISW (@TheStudyofWar) August 11, 2022

ISW toob ka välja, et Usbekistani saatkond Venemaal tuletas oma kodanikele meelde, et Usbeki kodanike osalus Vene rünnakus Ukrainale on Usbekistani seadustega karistatav. Varem kutsus üks Venemaal olevate usbekkide esindaja ülesse moodustama usbekkidest vabatahtlike üksust, kes osaleks Vene-Ukraina sõjas Vene poolel.

Vene väed teatasid Piskõ vallutamisest

Ida-Ukrainas Donbassis jätkusid ägedas lahingud ning Vene allikad väidavad, et nende kätte langes Donetski linnas 10 kilomeetrit lääne pool asuv Piskõ asula.

Ukraina allikate sõnul ei ole Vene poole väited tõesed. Ukraina presidendi nõunik Oleksii Arestovitši sõnul on Vene vägede rünnakud Piskõ pihta olnud edutud.

Zelenski: sõja lõpetamiseks tuleb teha Vene vägedele maksimaalselt kahju

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma õhtuses pöördumises, et Vene rünnak, mis tuli Zaporižžja tuumajaama territooriumilt ei jää vastuseta.

Rünnakutes Marhanetsi pihta sai surma vähemalt 13 Ukraina tsiviilisikut ja haavata veel 10.

Zelenski sõnul peab Ukraina ja tema liitlased mõtlema selle peale kuidas tekitada Ukrainat okupeerivatele vägedele piisavalt palju kaotusi, et sõja kestvus lüheneks.

Hiina suursaadik Moskvas nimetas Vene-Ukraina sõja algatajaks USA-d

Hiina diplomaat Zhang Hanhui Venemaa pealinnas süüdistas Washingtoni Moskva nurkamängimises NATO laienemise tõttu.

Hiina on alates veebruarist võtnud omaks mitmed Vene jutupunktid Vene-Ukraina sõja puhkemise põhjuste kohta.

Ukraina krediitorid toetasid Ukraina riigivõla tagasimaksete külmutamist kaheks aastaks

Ukraina sai oma võlausaldajatega kokkuleppele riigivõla tagasimaksete pausi osas. Kiiev palus ligikaudu 20 miljardi dollari suuruse välisvõla maksete ajutist peatamist. Maksete edasilükkamise tõttu väldib riik pankrotti.

Ukraina peaministri Danõs Shmõhali sõnul säästab Ukraina sedasi kuus miljardit dollarit.

Pushilin: Azovi võitlejate "kohtuasi" algab enne suve lõppu

Ukraina separatistliku Donetski oblasti venemeelne juht Denis Pushilin teatas, et Vene vägede kätte Marioupolis langenud Azovi polgu võitlejate üle hakatakse enne suve lõppu kohut mõistma. Kohtuprotsess on plaanis tõenäoliselt läbi viia okupeeritud Mariupolis.

Pushilin tegi teadaande Olenivkas, kus Vene vägede rünnakus sõjavangide vastu hukkus 53 Ukraina sõjavangi, kellest osa oli Azovi võitlejad.

Vene ülemkohus otsustas augusti algul, et Azovi polk on terroriorganisatsioon.

Ukraina sõnul on Azovi võitlejad Ukraina sõdurid, kellele kehtib Genfi konventsioon.

McDonald's taasalustab Ukrainas äritegevust

McDonald's teatas neljapäeval, et alustab järk-järgult restoranide taasavamist Ukrainas. Esimesed restoranid avatakse Kiievis ja Lääne-Ukrainas. Firmal oli Ukrainas enne sõja puhkemist 109 restorani.

Briti luure hinnangul ei suuda Venemaa oma lahingutehnikat enam eksportida

Ühendkuningriigi regulaarses ülevaates tuuakse välja, et Venemaa ei suuda suurte kaotuste tõttu enam teistele riikidele lahingumasinaid eksportida.

Valgevene avalikustas hiljuti enda kodumaiselt moderniseeritud T-72B lahingutanki, mis tõenäoliselt moderniseeriti Valgevene enda vahenditega mitte ei kasutatud Vene riikliku UralVagonZavodi teenuseid.

Venemaa on brittide sõnul pikalt pidanud enda kaitsetööstust oluliseks ekspordiartikliks, kuid paljude Vene relvasüsteemide maine on Vene vägede kesise soorituse tõttu saanud tugevalt kannatada.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/NhsgyrWLNM



#StandWithUkraine pic.twitter.com/kSKIv6NRUQ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 11, 2022

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 43000 (võrdlus eelmise päevaga + 200);

- tankid 1846 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 4100 (+14);

- lennukid 232 (+0);

- kopterid 193 (+0);

- suurtükisüsteemid 974 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 261 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 134 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 772 (+6);

- tiibraketid 185 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3018 (+13);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 90 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.