Meta siiski veel ei sulge Facebooki Euroopas

Iirimaa andmekaitseamet teatas juulis teistele Euroopa Liidu liikmesriikide andmekaitseametitele, et Facebook'i emafirma Meta andmete liigutamine Euroopa Liidu ja USA vahel tuleb peatada. Meta teatas, et sel juhul sulgevad nad Euroopas oma teenused.

Iirimaa andmekaitseameti otsus lähtub Euroopa kohtu 2020. aasta kohtuotsusest, mille järgi isikuandmete liigutamine Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahel on ebaseaduslik, kuna USA valitsus võib eurooplaste suhtes teha jälgimist, vahendab Politico.

Facebooki emafirma Meta on korduvalt hoiatanud, et kui andmete liikumine keelustatakse, siis sulgeb Meta Euroopas Facebooki ja Instagrami.

Iirlaste algatatud protsess on seiskunud, kuna eri riikide andmekaitseametid ei ole suutnud omavahel kokkuleppele jõuda Iirimaa andmekaitseameti otsuse tekstis. Varem on iirlastel läinud kuni neli kuud, et partneritega Euroopas kokku leppida.

Juhul kui Iiri regulaator ei suuda teiste ametitega otsuse tekstis kokkuleppele jõuda, siis liigub otsus Euroopa andmekaitsenõukokku. See lisab protsessile juurde veel ligikaudu kuu.

Kõik sellised viivitused võivad võimaldada Metal jätkata katkestusteta andmete liigutamist Euroopast USA-sse, kuna Euroopa Liit ja USA püüavad praegu sõlmida uut andmejagamise kokkulepet. Kokkulepe andmete jagamiseks peaks valmima 2023. aasta alguses.

Meta on öelnud, et nad kindlasti kaebavad Iiri andmekaitseameti otsuse edasi.