Iraani moraalipolitsei soovitas riidetootjatel vältida eredaid värve

Iraani võimud on riigis tegutsevaid riiete tootjaid ja edasimüüjaid hoiatanud, et naiste riided ei tohi olla liiga eredad, vahendab Raadio Vaba Euroopa .

Iraani moe- ja riieteorganisatsiooni juht Majid Emami teatas portaalile Roydad24, et Iraani tööstus- ja kaubandusministeerium ähvardas naisteriiete tootjatelt naistekeepide tootmise õiguse ära võtta kui nad kasutavad värve, mis on liiga eredad.

Emami sõnul ütles ministeerium, et värvid ei tohi olla "liiga valjud". Samas tõi mees välja, et ühtegi selget ametlikku regulatsiooni, mis suunist täpsustaks, ei ole.

Mees tõi välja, et tema arust Iraani ühiskonnal ei ole probleeme eredate värvidega.

"Kui asjasse puutuvad institutsioonid tahavad piirata mida toodetakse, siis nad peaks ühiskonnas valitsevaid meeleolusid enne uurima," lisas Emami.

Viimastel nädalatel on tulnud Iraanist teateid, et riigi usukeskne valitsus on karmimalt jõustamas hijabi kandmise nõuet, mis on Iraani naistele kohustuslik.

Iraani kurikuulus "juhiste patrull" mis on tuntud ka kui moraalipolitsei on muutunud viimasel ajal üha aktiivsemaks ja vägivaldsemaks. Iraanist on sotsiaalmeediasse jõudnud videoklipid, kus on näha moraalipolitseid naisi kinni pidamas ja paigutamas neid politseiautodesse.

Hijab muutus Iraanis kohustuslikuks peale 1979. aasta islamirevolutsiooni ja kõik Iraani naised, kes on vähemalt üheksa aastat vanad on kohustatud seda kandma.

Viimastel aastatel on paljud Iraani naised ametlike reeglite ja riietusnormide piire kombanud.