Iraani kodanik plaanis John Boltoni tapmist

45-aastane iraanlane Shahram Poursafi üritas tappa endise presidendi Donald Trumpi riikliku julgeoleku nõunikku John Boltonit, pakkudes USA-s ühele inimesele selle eest 300 000 dollarit. Ka endisele välisministrile Mike Pompeole teatati, et ta on sihtmärk, vahendas The Wall Street Journal.

Justiitsministeerium teatas, et Poursafi plaan oli tõenäoliselt kättemaks, kuna USA tappis 2020. aastal Iraani kõrge sõjaväelase Qassem Soleimani.

Bolton ütles ühes intervjuus, et varsti pärast Soleimani tapmist helistas talle USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI). FBI hoiatas teda tapmiskatse eest. FBI hoiatab tavaliselt USA kodanikke selliste ähvarduste eest.

Bolton lahkus Valges Majast 2019. aasta septembris, kuna tal tekkisid erimeelsused Trumpiga.

"Trump tühistas minu riikliku kaitse samal päeval, mil ametist lahkusin," ütles Bolton.

Bolton väidab, et pole oma karjääri jooksul kogenud ühtegi rünnakut oma elu vastu. Kuid kuna FBI uurimine muutus tõsisemaks, andis Bideni administratsioon talle 2021. aasta detsembris salateenistuse kaitse.

Justiitsministeeriumi dokumentides väidetakse, et Poursafi tegi koostööd Iraani islami revolutsioonilise kaardiväe välisoperatsioonide eest vastutava üksusega.

"Iraani plaan mõrvata USA ametnik USA pinnal on pettumus, nende jätkuvad katsed viia läbi surmavaid operatsioone ameeriklaste vastu, need peaksid meid kõiki puudutama. FBI jätkab Iraani agressioonile vastu astumist ja ameeriklaste kaitsmist nii kodus kui ka välismaal," ütles FBI juht Christopher Wray.

Valge Maja teatas, et väidetav vandenõu ei lõpeta läbirääkimisi 2015. aasta tuumaleppe taastamiseks. USA ja Euroopa ametnikud ütlesid esmaspäeval, et lepingu tekst on valmis ja Iraan peab otsustama, kas sõlmida leping või mitte, vahendas The Wall Street Journal.