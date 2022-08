Ilm püsib päikeseline

Reede öö tuleb selge või vähese pilvisusega ning kuiv. Kohati on ka udu. Puhub valdavalt edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ja termomeetrinäit jääb 12 ja 18 kraadi vahele.

Ka hommikul on taevas peamiselt selge, vaid mõnel pool vähese pilvisusega. Tuul puhub edelast 2 kuni 7 meetrit sekundis, rannikul ka kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur tõuseb 16 kuni 20 kraadini.

Päev möödub laialdaselt päikeseliselt, kohati on taevas õhuke pilvevine, aga sademeid neist ei tule. Puhub lääne- ja edelatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis ning soojakraadid ulatuvad 22 kuni 28 kraadini. Tuulele avatud rannikul on õhk mõni kraad jahedam.

Õhtu tuleb samuti peamiselt selge ja kuiv. Tuul on läänekaarest kiirusega 3 kuni 9 meetrit sekundis ja õhk jääb soojaks ning ulatub 20 kraadist Saaremaal kuni 24 kraadini Rakveres ja Tartus.

Nädalavahetus jätkub suviselt ning uue nädala alguses on temperatuur veelgi tõusuteel, ulatudes 31 kraadini. Kui laupäev ja pühapäev mööduvad sademeteta ja siin-seal võib olla vaid udu, siis esmaspäeval on kohati ka äikesevihma võimalus. Teisipäev möödub väga suviselt, kuid üksikutes paikades võib müristada ja olla äikest. Ja kuigi tuul on järgnevatel päevadel pigem nõrk, siis äikese ajal on ikka tugevamaid tuulepuhanguid.