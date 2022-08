Lääneriigid lubasid Ukraina sõjaväele 1,5 miljardi euro eest toetust

Oluline 12. augustil kell 06.13:

- Lääneriigid lubasid Ukraina relvajõududele üle 1,5 miljardi euro eest varustust, väljaõpet ja tehnikat;

- Ukraina kavatseb Donetski oblastist evakueerida 2/3 elanikest;

- Ukraina hävitas Lõuna-Ukrainas ühe moonalao;

- ISW: partnerlus Iraaniga aitab Venemaal osa sõja eesmärke täita;

- 98 protsenti ukrainlastest usub võitu sõjas;

- Medvedev külastas okupeeritud Luhanskit;

- Zelenski nõudis Ukraina ametnikelt, et nad ajakirjanikele sõjataktikaid edasi ei räägiks.

Lääneriigid lubasid Ukraina relvajõududele üle 1,5 miljardi euro eest varustust

Kopenhaagenis toimunud konverentsil, kus osales 26 riiki, lubasid osalejad Ukraina relvajõudude pikaajalist rahastamist.

Raha kasutatakse olemasolevate relvade Ukraina saatmiseks, rakettide ja muu moona ostmiseks ning kaitsetööstuse toodangu suurendamiseks Ukraina heaks ning Ukraina sõdurite väljaõppeks ja riigi demineerimiseks.

Poola, Slovakkia ja Tšehhi vabariigi kaitseministrid teatasid, et suurendavad relvatööstuse toodangut enda riikides.

Ühendkuningriik lubas samuti panustada uude fondi, esialgu 300 miljoni euro väärtuses.

Ukraina kavatseb Donetski oblastist evakueerida 2/3 elanikest

Ukraina on teatanud, et kavatseb evakueerida enda kontrolli all olevast Donetski oblastist 2/3 elanikest ehk 350 000 inimesest 220 000. Üheks evakuatsiooni põhjuseks on seal asuvate hoonete kütmise väljakutse talvel. Oblastis on hävinud suures ulatuses elektri- ja kaugkütte taristu.

Eelmine kuu teatas Ukraina valitsus Donetski oblasti kohustuslikust evakuatsioonist. Kuigi ametivõimude sõnul on evakuatsioon kohustuslik on inimestel võimalik koha peale jääda kui seda kirjalikult kinnitavad.

Ukraina hävitas Lõuna-Ukrainas ühe moonalao

Ukraina lõunaringkonna staap teatas, et neljapäeval hävitati üks Vene moonaladu Lõuna-Ukrainas. Erinevates Ukraina rünnakutes hukkus ligikaudu 19 Vene sõdurit ja hävis neli soomustatud masinat. Vene pool tegi 12 õhulööki (neli lennukitega ja kaheksa helikopteritega) ning Ukraina väitel ukrainlaste seas kaotusi ei olnud.

ISW: partnerlus Iraaniga aitab Venemaal osa sõja eesmärke täita

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas, et Iraani Shahed-129 ja Shahed-191 militaardroonid võivad aidata Vene sõjaväel paremini võidelda ja osa sõjalisi eesmärke saavutada. Ukraina allikas väitis 5. augustil, et Venemaa on Iraanilt saanud 46 drooni ning lääneriikide meedias on spekuleeritud kokku 300 droonist.

Samuti aitavad majandussidemed kahe riigi vahel leevendada sanktsioone.

ISW toob ka välja, et Venemaa president Vladimir Putin ja Iraani president Ebrahim Raisi on alates Venemaa invasiooni algusest veebruaris suhelnud omavahel vähemalt neli korda. Kumbki president ei ole samal ajal ühegi teise olulise riigipeaga suhelnud.

98 protsenti ukrainlastest usub võitu sõjas

Ukrainas läbi viidud küsitlusuuringu kohaselt usub Ukraina võitu Vene-Ukraina sõjas 98 protsenti riigi elanikest. Ukrainlastest 72 protsenti toetab nüüd NATO-ga liitumist, mis on 13 protsenti kõrgem tulemus kui maikuus. Samas veidi vähem, 64 protsenti ukrainlastest usub, et Ukraina riik suudab enda käes hoida kõik põhiseaduslikud territooriumid. 14 protsenti vastanutest usub, et Ukraina naaseb 24. veebruari eel olnud de facto piiridesse.

Küsitlusuuringut ei viidid läbi okupeeritud aladel. Valimis oli 2004 ukrainlast, vahendab Raadio Vaba Euroopa.

Medvedev külastas okupeeritud Luhanskit

Venemaa endine president Dmitri Medvedev tegi visiidi Vene vägede poolt kontrollitud Luhanski oblastisse ning kohtus Luhanski ja Donetski oblasti separatislike liidritega. Medvedev on praegu Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees.

Zelenski nõudis oma ametnikelt, et nad ajakirjanikele sõjataktikaid edasi ei räägiks

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles neljapäeva õhtul, et Ukraina sõjataktikate edasirääkimine ajakirjanikele on vastutustundetu tegevus. Peale teisipäeval Krimmis toimunud plahvatusi rääkisid eri Ukraina ametnikud USA ajalehtede New York Times ja Washington Post ning ütlesid, et rünnaku tegid Ukraina väed.

Ukraina asekaitseminister Hanna Malõar teatas, et ühe ametniku suhtes algatatakse ka juurdlus.