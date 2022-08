Iisrael hoiatab Venemaad Iisraeli valimistesse sekkumise eest

Iisraelis toimuvad novembris üldvalimised ning Iisraeli võimud kardavad Venemaa sekkumist valimistesse, sh küberrünnakutega.

Väidetavalt suhtles Iisraeli julgeolekuteenistus Shin Bet Vene vastaspoolega Iisraeli peaministri Yair Lapidi palvel.

Iisraeli julgeolekuteenistuse sõnum oli lehe allikate järgi lühike ja konkreetne, milles paluti Venemaalt selgelt Iisraeli demokraatlikku protsessi mitte sekkuda.

Endine Shin Beti juht Nadav Argaman rääkis 2019. aasta jaanuaris eelmiste üldvalimiste eel, et mõne välisvalitsuse käik võib valimistulemusi mõjutada.

Argamani sõnul olevat tema väide põhinenud usaldusväärsel teabel. "Ma tean millest ma räägin," lisas Argaman, öeldes, et "üks välisvalitsus tahab Iisraeli valimistesse sekkuda. Ma ei tea kelle huvides või huvide vastu ja ma ei tea poliitilist huvi selle juures, kuid tean, et see riik kavatseb sekkuda valimistesse ning kavatseb teha seda kübervahendite abil, kasutades sh häkkereid."

Üldiselt arvatakse Iisraelis, et Argaman viitas Vene valitsusele. Venemaa saatkond tollal eitas sellist huvi.

Sarnaseid hoiatusi on tehtud ka varasemalt valimiste eel. Näiteks võib lehe hinnangul Iisraeli valimiste vastu huvi tunda ka Iraan.