Patendiamet ei lubanud Neinar Seli firmal restoranile nimeks panna Stenbock

Kuigi patendiamet esialgu soostus AS Estiko kavandatavale liharestoranile Stenbocki nime lubama, siis riigikantselei vaidlustuse peale otsustas amet oma varasema otsuse tühistada.

Riigikantselei leidis, et AS-il Estikol puudub õigus või õigustatud huvi nimetusele Stenbock ning tal puudub mistahes seos riigi esindusfunktsiooni ja valitsusasutuse ülesannete täitmise ja nendega kaasnevate ülesannetega, mida nimetus Stenbocki endas kannab. "Kaubamärgi registreerimistaotluse registreerimisel pidi taotleja mõistma, et ta kahjustab sellega varasemat õigust nimele Stenbocki maja, kasutab enda huvides ebaausalt ära selle mainet ja kõige üldisemalt häirib sellega vaidlustaja tegevust," kirjutas riigikantselei esindaja vaidlustusavalduses.

"Vaidlustatud kaubamärgi registreerimisel võib avalikkus (tarbija) saada eksitatud vastavate teenuste omaduste ja päritolu osas, justkui saaks oma juubelipeole või pulma tellida Stenbocki maja toitlustaja, kes toitlustab ka näiteks välisriikide juhte, või saaks rentida lauatarbeid ja/või mööblit, mida kasutab Eesti Vabariigi valitsus, või on tegemist väga esinduslike (riigipeade) lauatarvikutega," kirjutas riigikantselei esindaja oma avalduses.

Riigikantselei märkis ka, et paljud tähtsad otsused tehakse restoranides pidulaudade taga. "Kui näiteks restorani nimetusena võetakse kasutusele tähis Stenbock ja kui ajakirjandusse või sotsiaalmeediasse tuleb uudis, et Stenbockis võeti vastu oluline (poliitiline) otsus/deklaratsioon, siis võib see uudis kaasa tuua avalikkuse eksitamise, justkui vabariigi valitsus oleks selle otsuse/deklaratsiooniga kuidagi seotud," märkis riigikantselei esindaja.

AS-i Estiko esindaja väitis omakorda, et nimetus Stenbock seostub ennekõike Rootsi aadlisuguvõsast pärit Hiiumaa mõisniku, brigaadikindral krahv Jakob Pontus Stenbockiga või siis rootsi keelest tuleneva sõnaga stenbock ehk kaljukits eesti keeles. "Taotleja kaubamärgi Stenbock kasutamise kontseptsioon on ainult liharestoran. Avalikkus ei seosta tähist Stenbocki maja toitlustusteenuste pakkumisega, vaid võib seda seostada valitsuse asukohaga. Kui avalikkus ei pea Stenbocki maja toitlustusasutuseks, siis ei saa siinkohal rääkida ka eksitamisest teenuste päritolu ja omaduste suhtes," teatas Estiko esindaja.

Kuigi Estiko esindaja kinnitas korduvalt, et tal ei ole huvi kohandada oma kaubamärgitaotlusega toitlustusteenuste reklaamimiseks seost tähisega Stenbocki maja, siis oli patente jagav tööstusomandi apellatsioonikomisjon seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk jäljendab vaidlustaja sümbolit. "Komisjon leiab, et vaidlustaja sümboli koosseisus oleva sõna "maja" puudumine vaidlustatud kaubamärgis ei muuda tarbija jaoks olulist ja meeldejäävat eristuvat osa ega vähenda riski, et tarbijal tekib ekslik seos vaidlustatud kaubamärgi ja vaidlustaja sümboli ning vastavalt taotleja ja riigikantselei (ja temaga samal

aadressil tegutsevate asutuste) vahel," märkis komisjon oma seletuskirjas.

"Seega oleks vaidlustatud kaubamärgi registreerimine vastuolus avaliku huviga," leidis komisjon kokkuvõttes.

AS Estiko esitas patendiametile kaubamärgi Stenbock registreerimiseks avalduse 2018. aasta juulis, see registreeriti 2019. aasta märtsis. Riigikantselei vaidlustas registreerimise patendiametis sama aasta aprillis. Poolte vaidlus lõppes AS-ile Estiko antud kaubamärgi lubamise tühistamisega selle aasta märtsis.