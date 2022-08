Kallas: viisakeeld on mõjus sanktsiooniinstrument

Varasemalt on avalikult viisakeeldu toetanud Eesti, Soome ja Läti. Saksamaa kantsler Olaf Scholz viisakeeldu ei toeta, ta ütles eile antud pressikonverentsil, et tavalisi vene inimesi ei tohi karistada. Indrek Kiisler küsis peaminister Kaja Kallaselt, kas Saksmaa liidukantsleri reaktsioon tähendab, et Schengeni ülest kokkulepet pole võimalik saavutada?