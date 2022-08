EL-i riigid aitavad Prantsusmaad metsatulekahjude kustutamisel

Üle Euroopa on Prantsusmaale saabunud kokku 361 tuletõrjujat. Prantsusmaad räsivad viimase poole sajandi rängimad metsatulekahjud.

Kõige karmimad tulekahjud on riigi edelaosas Bordeaux'i lähedal. Võimud andsid käsu, et turistid ja kohalikud elanikud lahkuksid piirkonnast. Vähemalt 17 maja on tulekahjude tõttu hävinud.

Pariis saatis riigi edelapiirkonda kokku 1100 tuletõrjujat, kaheksa tuletõrjelennukit ja kaks helikopterit. Metsatulekahjud räsivad ka riigi ida- ja lõunaosa.

Saksamaa saatis Prantsusmaale appi 65 tuletõrjujat ja 24 sõidukit. Poola saatis 146 tuletõrjujat ja 49 sõidukit, Austria 73 tuletõrjujat ja 14 sõidukit ning Rumeenia 77 tuletõrjujat ja 14 sõidukit. Kreeka ja Rootsi saatsid mõlemad kaks tuletõrjelennukit. Abi lubas anda ka Itaalia, vahendas The Times.

Prantsuse president Emmanuel Macron tervitas Euroopa riikide toetust ja kirjeldas seda kui EL-i solidaarsuse võidukäiku.

Prantsusmaal on sel aastal kokku põlenud 60 358 hektarit maad. Viimati põles nii palju maad 1976. aastal.