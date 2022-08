Iraanis väheneb üha kiiremini puu- ja juurviljade tarbimine

Iraani puu- ja juurviljamüüjate liidu juht Asadollah Kargar ütles, et puuviljade tarbimine on hindade tõusu tõttu vähenenud 50 protsenti, vahendas Rferl.

Iraani statistikaamet teatas hiljuti, et toiduainete hinnatõus ulatus juulis 90,2 protsendini. Juulis ütles lihaliidu kõrge ametnik, et veiseliha müük on langenud 20 protsenti. Riikliku toiduainetetööstuse föderatsiooni juhi sõnul on toidutoodete müük vähenenud poole võrra.

Piimatoodete tööstuse esimehe sõnul on piimatoodete tarbimine vähenenud viimastel kuudel 20 protsenti, põhjuseks piimatoodete 80 protsendi suurune hinnatõus.

Hinnatõus suurendab islamiriigis sotsiaalseid pingeid. Iraani majandust laastavad sanktsioonid, mille USA kehtestas pärast seda, kui Washington lahkus 2015. aasta tuumaleppest. Praegu käivad läbirääkimised lepingu taaselustamiseks.