Sõja 171. päev. Ukraina hoiatas Vene provokatsioonide eest Zaporižžjas

Ukraina relvajõud teatasid, et nende suurtükivägi tabas Lõuna-Ukrainas tähtsa silla lähedal asuvat Vene laskemoonaladu ja lisas, et neil on nüüd võime tabada peaaegu kõiki Moskva varustusliine okupeeritud piirkonnas. Ukraina luure hinnangul teevad Vene väed ettevalmistusi uuteks provokatsioonideks Zaporižžja tuumajaama juures.

Oluline 13. augustil kell 22.30:

Slovakkia antud haubitsad jõudsid Ukrainasse

Ukraina kaitseministri Oleksi Reznikovi sõnul jõudsid Ukrainasse Slovakkialt saadud iseliikuvad haubitsad Zuzana.

"Need on seitsmendad niisugused NATO-tüüpi relvad Ukraina armeele. Zuzanad on suurepärane täiendus M777, FH70, CAESAR, M109, Krab ja PzH 2000 haubitsatele," kirjutas Reznikov sotsiaalmeedias.

Ukraina luure hoiatas uute provokatsioonide eest Zaporižžja tuumajaamas

Ukraina luureagentuur hoiatas laupäeval uute Venemaa provokatsioonide eest okupeeritud Zaporižžja tuumajaama juures.

Agentuuri teatel on Vene väed parkinud lähedalasuva linna juurde iseliikuva haubitsa Pion ja pannud sellele Ukraina lipu.

Agentuur ütles ka, et neljapäevased löögid Zaporižžja jaama territooriumile viidi läbi Venemaa kontrolli all olevast Vodiane külast, mis asub jaamast umbes seitsme kilomeetri kaugusel. Ukaina väitel said rünnakus kahjustada jaama territooriumil olev veesüsteemi taristu ja tuletõrjedepoo.

Ukraina teatel jätkuvad Piskõs ägedad lahingud

UKraina relvajõudude peastaabi sõnul käivad Piskõ asulas jätkuvalt ägedad lahingud. Venemaa teatas varem laupäeval, et nad on võtnud Piskõs täieliku kontrolli.

"Okupeerijad püüavad murda läbi meie sõdurite kaitsest Oleksandropoli, Krasnohorivka, Avdijivka, Marjinka ja Piskõ suunal," ütles Ukraina peastaap sotsiaalmeedias.

"Ägedad lahingud jätkuvad," lisas staap.

Ukraina ja Venemaa jätkasid teineteise süüdistamist tuumajaama suunas tulistamises

Ukraina Enerhodari linnapea Dmõtro Orlovi teatel on Vene jõud avanud taas tule Zaporižžja tuumajaama suunas ja elanikel soovitatakse tänavatele mitte minna.

Ukraina kaitseministeeriumi teatel on tuumajaamas kahjustada saanud muu hulgas tuletõrjedepoo.

Venemaa teatas taas oma kanalites, et tuumajaama tulistavad tegelikult ukrainlased ja tuumakatastroofi korral on süüdi Kiiev.

Venemaa kinnitas kõnelusi Grineri ja Buti vahetamise kohta

Venemaa välisministeeriumi Põhja-Ameerika osakonna juht Aleksandr Datšjev kinnitas esimest korda, et Moskva ja Washington peavad kõnelusi vangide vahetamiseks, mille käigus vahetataks USA korvpallur Brittney Griner Vene relvakaubitseja Viktor Buti vastu.

"Arutelud vangide vahetuse väga tundlikul teemal käivad meie presidentide valitud kanaleid pidi," ütles Datšjev.

"Vaikne diplomaatia jätkub ja peaks vilja kandma, kui muidugi Washington on ettevaatlik ja ei lange propaganda lõksu," lisas ta.

Viktor But võeti kinni 6. märtsil 2008 Bangkokis ja anti pärast kahe aasta pikkust kohtuvaidlust välja USA-le, kus ta Colombia sissirühmituse FARC relvastamise eest 25 aastaks vangi mõisteti. But istub Illinois's Marioni föderaalvanglas.

Venemaa kohus mõistis augusti alguses üheksaks aastaks vangi USA korvpallitähe Brittney Grineri, kuna leiti, et ta on süüdi tahtlikult kanepiõli sisaldavate e-sigareti kapslite toomises Venemaale.

Venemaa kaitseministeerium teatas Piskõ küla hõivamisest

Venemaa kaitseministeeriumi väitel võtsid Vene väed Donetski oblastis asuva Piskõ küla oma täieliku kontrolli alla, teatas Interfax.

Samas teatasid Vene väed Piskõ hõivamisest ka juba eelmisel nädalal.

Samuti teatas ministeerium, et Vene väed hävitasid Ida-Ukrainas Kramatorski linna lähedal USA tarnitud raketisüsteemi HIMARS ja selle süsteemi laskemoonaga lao, vahendas Interfax.

Zelenski nõunik: sõda saab lõppeda Krimmi tagastamise ja Venemaa juhtide karistamisega

Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski nõunik Mõhhailo Podoljak kirjutas laupäeval, et sõda võib lõppeda vaid siis, kui Ukraina saab tagasi Krimmi ja sissetungi käsu andnud Venemaa juhid saavad seaduslikult karistatud.

Ta lisas, et sõja alustamise käsu andnud ametnike nimed on Vene Föderatsiooni julgeolekunõukogu 21. veebruari protokollis ära märgitud.

Ukraina sadamatest lahkus veel kaks laeva

Ukraina Musta mere sadamatest lahkus laupäeval veel kaks laeva, suurendades ÜRO vahendatud lepingu alusel riigist lahkunud laevade koguarvu 16-ni, teatas Türgi kaitseministeerium, vahendas The Guardian.

Barbadose lipu all sõitev Fulmar S lahkus Ukraina Tšornomorski sadamast, viies Türgi lõunaosas asuvasse Iskenderuni provintsi 12 000 tonni maisi.

Marshalli saare lipu all sõitev Thoe väljus samast sadamast ja suundus Türgi Tekirdagisse, kaasas 3000 tonni päevalilleseemneid. Avalduses lisati, et laupäeval väljub Türgist Ukrainasse teravilja ostma veel üks laev, vahendab Reuters.

Ukraina ründas objekte Hersoni lähistel

Ukraina relvajõudude sõnul hävitasid nad lisaks veel suurtükke ja soomusmasinaid.

Reuters teatas, et Venemaa võimud ei kommenteerinud koheselt teadet Hersoni provintsis toimunud rünnaku kohta ega Ukraina tulejõu väidetava ulatuse kohta.

Valgevene väljaanne Nexta teatas, et Ukraina relvajõud tabasid Nova Kahhovka tammi silda ning seda ei saa enam kasutada.

Ukraina võimele tabada Vene varustusliine viitab ka hiljutine Sakõ õhuväebaasi ründamine Krimmis.

Mõned lääne sõjalised eksprerdid tõdevad, et Kiiev võib olla omandanud kauglöögivõime, mis võib sõja kulgu muuta.

Nova Kahhovka sõjaväeobjektide ründamise tagajärjed. Autor/allikas: SCANPIX/AFP/Planet Labs PBC

Sõjauuringute instituut: Ukraina üritab saboteerida võltsreferendumit

USA sõjauuringute instituut kinnitas samuti, et Ukraina relvajõud hävitasid Kahhova hüdroelektrijaama juures asuva viimase silla, mida Vene väed kasutasid sõjatehnika liigutamiseks, vahendas The Kyiv Independent.

Viidates ka laskemoonalao ründamisele, oletab sõjauuringute instituut, et Ukraina partisanid sihivad tõenäoliselt Venemaa volitatud esindajaid ja venemeelseid kollaborante, et saboteerida ajutiselt okupeeritud piirkondades eelseisvat võltsreferendumit.

Suurbritannia kaitseministeerium: Ukraina löögid sildadele panevad Vene vägede logistika surve alla

Suurbritannia kaitseministeerium kirjutas oma igapäevases Ukraina olukorra ülevaates, et Ukraina poolsed tulelöögid Vene vägede poolt varustusteedena kasutatavatele sildadele on pannud Vene vägede logistika toimimise lõunas surve alla.

Britid kirjutasid, et kaks peamist maanteesilda, mis võimaldavad juurdepääsu Venemaa okupeeritud territooriumile Hersoni oblastis Dnepri jõe läänekaldal on nüüdseks tõenäoliselt sõjavarustuse transpordiks kasutusest väljas.

"10. augustil muutsid Ukraina täppislöögid tõenäoliselt Dnepri jõe ületamise Nova Kahhovka juures rasketele sõjaväemasinatele kasutamiskõlbmatuks," seisis ülevaates.

Viimastel päevadel on ülevaate kohaselt Venemaal õnnestunud teha kahjustatud Antonivski maanteesillale pealtnäha mingil määral remonti, ent sild on tõenäoliselt endiselt konstruktsiooniliselt kahjustatud.

Brittide info kohaselt sai eelmisel nädalal täiendavalt kahjustada ka Hersoni lähedal asuv suur raudteesild. Alates juuli lõpust on Venemaa raudteesilla juures oma sõjalise varustuse üle viimiseks kasutanud peamiselt pontoonlaeva.

Briti kaitseministeerium kirjutab, et isegi kui Venemaal õnnestub sildasid oluliselt parandada, jäävad need venelaste jaoks haavatavaks kohaks. Läänekaldal asuvate mitme tuhande Vene sõduri maapealne varustamine sõltub tõenäoliselt vaid kahest pontoonparvlaevade ületuskohast.

"Kuna nende tarneahel on piiratud, sõltub sealse väe vastupidavus juba läänekaldale viidud varude suurusest," märkisid britid.

USA kinnitusel ei kasutatud Sakõ lennubaasi ründamisel USA relvi

USA kaitseministeeriumi kinnitusel ei andnud USA Ukrainale selliseid relvi, millega oleks saanud kasutada rünnakus Sakõ lennuväebaasile Krimmis.

Ukraina kindralstaap: Venemaa soovib pealetungi jätkata

Ukraina kindralstaap teatas laupäeval, et Venemaa püüab luua soodsaid tingimusi pealetungi jätkamiseks ja peatada Ukraina vägede mereside Mustal merel.

Vene väed koondavad oma jõupingutused, et saavutada täielik kontroll Donetski ja Luganski oblastite üle, samuti on nende eesmärgiks okupeeritud Hersoni, Harkivi, Zaporižžija ja Mõkolaivi oblasti osade säilitamine.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 43400 (võrdlus eelmise päevaga + 200);

- tankid 1856 (+7);

- soomusmasinad 4115 (+7);

- lennukid 233 (+0);

- kopterid 193 (+0);

- suurtükisüsteemid 978 (+3);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 261 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 136 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 779 (+1);

- tiibraketid 187 (+2);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3036 (+15);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 91 (+1).

Vene väed pommitasid Harkivit, Dnipropetrovski oblastit ja Donetski oblastit

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko teatas, et Vene väed tapsid kaks tsiviilisikut Kramatorskis, ühe Bahmutis, ühe Kurahhoves ja ühe Kodemas. Vigastada sai 35 inimest.

Harkivi linnapea Ihor Terehhov teatas, et Vene väed pommitasid öösel Harkivi Nemõšlianskõi ja Slobidskõi linnaosade tsiviiltaristut.

Kahjustada sai sidetaristu, elumajad, mõned bussid ja koolimaja. Ohvritest ei ole seni teatatud.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentyn Reznitšenko teatas, et Vene väed ründasid 13. augustil Grad raketisüsteemidega Nikopolskõi ja Krõvorizkõi piirkondi. Elamupiirkondi tabas umbes 30 raketti, hävitades 11 kõrghoonet, 13 hoonet ja lasteaia. Ohvritest ei ole teatatud.

Venemaa diplomaat: Venemaa terroristlikuks riigiks kuulutamine halvaks kahe riigi suhted

Venemaa välisministeeriumi Põhja-Ameerika osakonna direktor Aleksandr Dartšiev ütles TASS-ile, et Venemaa potentsiaalne paigutamine USA välisministeeriumi terrorismi toetajate nimekirja võib olla diplomaatiline punkt, kust pole enam tagasiteed ja see võib põhjustada kahe riigi suhete täieliku purunemise.

"Kui see vastu võetakse, tähendaks see, et Washington peaks ületab punkti, kust pole enam tagasiteed ning millega kaasnevad kõige tõsisemad kahjud kahepoolsetele diplomaatilistele suhetele kuni nende vähenemiseni või isegi katkestamiseni. USA-d on hoiatatud," ütles Dartšiev.

Dartšiev lisas, et mis tahes Venemaa varade arestimine USA poolt hävitaks täielikult kahepoolsed suhted Moskva ja Washingtoni vahel.

"Hoiatame ameeriklasi selliste kahepoolseid suhteid püsivalt kahjustavate tegude kahjulike tagajärgede eest, mis ei ole ei nende ega meie huvides," ütles ta.

Dartšiev ütles ka, et ameeriklased muutuvad üha enam konflikti otseseks osapooleks.

ÜRO kutsus üles looma tuumajaama ümber demilitariseeritud tsooni

ÜRO on kutsunud üles kehtestama Zaporižžija tuumajaama ümber demilitariseeritud tsooni. Ukraina tuumaenergiaettevõtte teatel tulistasid Venemaa väed neljapäeval viis korda riigi kaguosas asuvat tuumarajatist, mistõttu töötajad ei saanud vahetusi vahetada.

Dnipropetrovski oblasti kuberner Valentõn Reznitšenko ütles, et kolm tsiviilisikut – sealhulgas poiss – said reedel tehase vastas asuvas Marhanetsi linnas öösel toimunud mürskude plahvatustes haavata.

Melitopoli linnapea Ivan Fedorov ütles, et Vene väed kasutavad baasina sealset haiglat.