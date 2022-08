Hispaanias hukkus festivalil lavavaringus inimene

Õnnetus Medusa tantsumuusikafestivalil juhtus laupäeva esimestel tundidel tugeva tuule tõttu.

Kohalikud telekanalid näitasid ka tuulest räsitud telke. Korraldajad tegid festivaliala tühjaks ning peatasid kuus päeva kestma pidanud ürituse.

Piirkonna päästeteenistused teatasid, et kannatanutest kolme vigastused on rasked ning 14 vigastused kergemat sorti. Piirkondlikud terviseametnikud teatasid hiljem, et kokku anti abi 40 inimesele.

Valencia ilmateenistuse teatel tekkisid öösel ootamatult tugevad tuulepöörised ning temperatuur tõusis järsult.