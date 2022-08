Ilm läheb veel soojemaks

Pühapäeva öö on selge või vähese pilvisusega ja sajuta ning mitmel pool on udu. Tuul puhub idakaarest rahulikult ja õhk on 11 kuni 17 kraadi.

Hommik tuleb valdavalt selge taevaga ja kohati tekib udu. Puhub idakaare tuul 1 kuni 6 meetrit sekundis ning õhutemperatuur tõuseb 17 kuni 22 kraadini.

Päeval on enamasti päikesepaisteline ja kuiv ilm. Puhub idakaare tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis ja sooja on 23 kuni 28, rannikul paiguti 21 kraadi.

Ka õhtu on enamasti selge ja mõnel pool vähese pilvisusega, aga sajuta. Tuul pole hoogu juurde saanud ja õhutemperatuur on 20 kuni 25 kraadi.

Uus nädal algab ilusa ja sooja ilmaga, kuid teisipäeva õhtul hakkab vaikselt pilvi kogunema, mis toovad kolmapäeval ja neljapäeval mitmele poole vihma koos äikesega. Temperatuurid on päris kõrged ja näiteks öösiti alla 14 kraadi ei langegi, päeval ulatuvad maksimumid 30 kraadi lähistele.