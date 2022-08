Sõja 172. päev: Ukraina erijõud võtavad sihikule tuumajaama tulistavad Vene sõdurid

Oluline 14. augustil kell 22.30:

- Vene väed pommitasid Mõkolajivit, vähemalt üks inimene hukkus;

- Ukraina lõi Vene vägede rünnaku tagasi kolmel suunal;

- Ukraina hinnang Venemaa kaotustele;

- Sildade ründamine on põhjustamas Hersoni oblastis Vene vägedele probleeme;

- Ukraina prokuratuur: Kupjanski endine linnapea vahetas pooli;

- Ukraina kutsus inimesi taas üles Hersoni okupeeritud aladelt lahkuma;

- Venelaste tegevus Zaporižžija tuumaelektrijaamas on suurendanud Euroopa kiirgusohu suuremaks kui külma sõja aegse vastasseisu tipphetkedel, ütles Zelenski;

- Briti kaitseministeeriumi sõnul üritab Venemaa kindlustada juurdepääsu maanteele M04, mis on peamine ühendustee Donetskiga läänest.

Vene väed pommitasid Mõkolajivit, vähemalt üks inimene hukkus

Vene väed ründasid pühapäeva hommikul Mõkolajivi piirkonda, teatas uudisteagentuur AP.

Ukraina päästeametnike teatel sai rünnakus surma vähemalt üks inimene.

Mõkolajiv asub Vene vägede poolt okupeeritud Hersoni linna lähedal. Ukrainlased plaanivad vasturünnakuga linna okupantidest vabastada.

Ukraina lõi Vene vägede rünnaku tagasi kolmel suunal

Ukraina väed suutsid Vene vägede pealtungi seisma panna kolmel suunal, teatas pühapäeval Ukraina vägede kindralstaap.

Vene väed kandsid kaotusi ja sunniti taganema Slovjanski lähedal, Kramatorskis ja Avdiidkas.

Mõningane edu saatis okupantide vägesid rünnakutes Bahmuti suunal ja Donetski oblastis, teatas kindralstaap.

Sildade ründamine on põhjustamas Hersoni oblastis Vene vägedele probleeme

Vene vägedel, kes on ületanud Hersoni oblastis Dnepri jõe, on aina suuremaid probleeme, sest Ukraina väed on teinud edukaid rünnakuid jõe olulisematele sildadele, ütles Hersoni oblasti rahvasaadik Sergei Khlan.

Ukrainlased on rünnanud kõiki kolme silda, mis on Vene vägede käes ning rünnakud Antonivka sillale on sundinud okupante kasutama pontoone, mis ei vasta täielikult nende vajadustele, lausus Khlan.

Tema sõnul liigutab Venemaa staape nüüd Dnepri idakaldale, sest Ukraina vägede rünnaku korral ei suudetaks staape evakueerida.

Ukraina ründas ka pühapäeva varastel tundidel Antonivka silda, teatas Ukraina lõunastaabi pressiesindaja.

Ukraina väed ründasid sel nädalal lisaks Nova Kahhovka silda, et takistada Vene vägedel oma varusid täiendada.

Ukraina prokuratuur: Kupjanski endine linnapea vahetas pooli

Harkivi oblastis asuva Kupjanski endine linnapea Volodõmõr Demtšenko on vahetanud pooli ning töötab nüüd koos Vene okupatsioonivõimudega, teatas Ukraina peaprokurör.

Demtšenko on prokuratuuri teatel andnud Vene okupantidele nõusoleku asuda okupeeritud Petropavlivka piirkonna juhiks.

Prokuratuur on esitanud Demtšenkole kahtlustuse koostöös Venemaaga.

Donetskis läinud ööpäeval mitu tsiviilohvrit

Donetski oblasti kuberner ütles pühapäeval, et venelased pommitasid laupäeval Krasnohorivka küla. Hukkus kaks tsiviilisikut, vigastada sai kümme. Dnipropetrovski oblasti kuberneri sõnul tulistasid venelased laupäeval Marhanetsi küla mobiilsetest raketilaskesüsteemidest. Haiglasse viidi üks inimene, mitmed hooned ja elektriliinid said kahjustada.

Ukraina kutsus inimesi taas üles Hersoni okupeeritud aladelt lahkuma

Ukraina asepeaminister Irina Vereštsuk kutsus ukrainlasi, kes on jäänud veel Venemaa poolt okupeeritud aladele Hersoni oblastis, sealt evakueeruma.

Vereštšeuk ütles, et "raske talv on saabumas" ning inimesed peaksid oma kodudest lahkuma.

Oblastivõimude andmetel on Venemaa sissetungist alates Hersoni oblastist põgenenud umbes pooled elanikest.

Tõenäoliselt seisab ees 20 000 tsiviilelaniku evakueerimine oblastist, kirjutab Kyiv Independent.

Ukraina alustas kohustuslikku evakueerimist ka Donetski oblastist ning seda tehakse tõenäoliselt ka teistes piirkondades, kus käivad lahingud, märkis väljaanne.

Naine päevitab mineeritud rannas Odessas laupäeval. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Valentyn Ogirenko

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 43 550 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1864 (+8);

- soomusmasinad 4126 (+11);

- lennukid 233 (+0);

- kopterid 194 (+1);

- suurtükisüsteemid 980 (+2);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 261 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 136 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 784 (+5);

- tiibraketid 187 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3039 (+3);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 91 (+1).

Laps purustatud Kramatorski tänaval laupäeval. Autor/allikas: SCANPIX/AP Photo/David Goldman

Briti luure: Venemaa tugevdab Lõuna-Ukraina liini

Lõppeval nädalal oli Venemaa prioriteediks tõenäoliselt üksuste ümbersuunamine Lõuna-Ukraina tugevdamiseks. Samas on Donbassis Venemaa poolt toetatud väed – suures osas isehakanud Donetski rahvavabariigi miilits – jätkanud rünnakukatseid Donetski linna põhjaosas.

Eriti rasked lahingud on keskendunud Piskõ külale Donetski lennujaama lähedal. Arvatavasti lahingud küla pärast jätkuvad. Piirkond on olnud Donbassi kontrolljoone eesliinil alates 2014. aastast. Venemaa rünnaku eesmärk on tõenäoliselt kindlustada juurdepääs maanteele M04, mis on peamine ühendustee Donetskiga läänest.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/rRYELPEUjo



#StandWithUkraine pic.twitter.com/nJKmgDjAya — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 14, 2022

Venelased püüavad tuua Zaporižžijasse lisajõude

Oma laupäevaõhtuses kõnes pöördus Ukraina president Nikopoli, Marhanetsi, Enerhodari, Krõvi Rihi, Zaporižžija ja kõigi teiste Dnipropetrovski ja Zaporižžija piirkonnas asuvate linnade ja külade elanike poole.

"Okupandid üritavad inimesi hirmutada äärmiselt küünilisel viisil, kasutades Zaporižžja tuumajaama. Nad peidavad ennast tehase taha, et Nikopoli ja Marhanetsi pihta tulistada. Korraldatakse pidevaid provokatsioone tuumajaama territooriumi tulistamisega ja püütakse tuua sinna oma lisajõude, et meie riiki ja kogu vaba maailma veelgi rohkem šantažeerida," ütles Zelenski.

"Kui keegi seal Venemaal arvab, et see võib neile midagi anda, siis ta eksib. Venemaa väljapressimine mobiliseerib vaid veelgi globaalsemaid jõupingutusi terrorile vastu astumiseks. Iga päev, mil Vene kontingent viibib Zaporižžija jaama territooriumil ja naaberpiirkondades, suurendab kiirgusohtu Euroopale rohkem kui külma sõja aegse vastasseisu tipphetkedel," rääkis president.

"Iga Vene sõdur, kes tulistab tehast või tulistab tehasest, peab mõistma, et temast saab meie luureagentide, meie eriteenistuste ja armee eriline sihtmärk," ütles Zelenski.

Ukraina ja Venemaa on vahetanud süüdistusi mitme hiljutise intsidendi pärast Euroopa suurimas tuumaelektrijaamas Zaporižžijas. Vene väed vallutasid jaama sõja alguses.

Donbassis jätkuvad ägedad lahingud

Zelenski sõnul jätkuvad Donbassis ägedad lahingud. "Rinde kuumimad punktid selles piirkonnas on jätkuvalt Avdijivka, Marjinka ja Piskõ, Bahmut ja kogu ümbruskond. Venemaa saatis sinna kolossaalses koguses oma sõjalisi ressursse – suurtükiväge, varustust, inimesi. Kõik meie sealsed kaitsjad on lihtsalt kangelased," ütles Zelenski laupäevaõhtuses videopöördumises.

Ukraina kaitse on Harkivi oblastis tugev ja sissetungijate pidevad rünnakukatsed ebaõnnestuvad, märkis president. "Võitlus riigi lõunaosas annab häid uudiseid Vene armee jõudude ja vahendite hävitamise kohta. Me ei kaota päevagi – vähendame okupantide potentsiaali," lisas Zelenski.