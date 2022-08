Kirjaniku agent: Rushdie on hingamisaparaadi alt väljas ja suudab rääkida

Indias sündinud Briti romaanikirjanik Salman Rushdie viibib jätkuvalt raskete vigastustega haiglas, kuid kirjanik Aatish Taseer säutsus laupäeva õhtul Twitteris, et Rushdie on "hingamisaparaadi alt väljas ja räägib (ja teeb nalja)". Rushdie agent Andrew Wylie kinnitas seda, kuid täiendavaid üksikasju ei lisanud.

Varem on Rushdie kohta öeldud, et ta võib rünnaku tõttu kaotada silma.

New Yorgi osariigi kirjandusfestivalil reedel toimunud rünnakus kahtlustatav Hadi Matar ennast kohtuistungil mõrvakatses ja kallaletungis süüdi ei tunnistanud. Ta viibib vahi all ilma õiguseta kautsjoni eest vabaneda.

USA president Joe Biden kiitis Rushdie't, et kirjanik pole lasknud ennast hirmutada ega vaigistada ja ütles, et autor seisab tõe, julguse ja vastupanu eest. "Need on iga vaba ja avatud ühiskonna ehituskivid. Kinnitame täna oma pühendumust nendele sügavalt ameerikalikele väärtustele solidaarsuses Rushdie ja kõigi nendega, kes seisavad sõnavabaduse eest," kirjutas president avalduses.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Josep Borrell mõistis laupäevaõhtuse rünnaku karmilt hukka. "Selliste põhiõigusi ja -vabadusi rikkuvate kuritegelike tegude rahvusvaheline taunimine on ainus tee parema ja rahumeelsema maailma poole," kirjutas Borrell ühismeedias.

Salman Rushdie'lt on eesti keelde tõlgitud romaan "Mauri viimne ohe" (Varrak, 2001).