Leht: Truss võib loobuda rahvusvahelisest ettevõtete maksuleppest

Suurbritannia võib Liz Trussi juhtimisel rahvusvahelisest ettevõtete tulumaksustamise lepingust välja astuda. Kavandatav kokkulepe on sattunud raskustesse mõlemal pool Atlandi ookeani, kirjutas The Telegraph.

Liz Trussi juhtimisel võib Suurbritannia astuda välja endise rahandusministri Rishi Sunaki sõlmitud kokkuleppest, mille kohaselt kehtestatakse ülemaailmselt suurfirmadele minimaalselt 15-protsendiline tulumaksumäär, kuna kaks Trussi silmapaistvamat toetajat on lepingut kritiseerinud.

Brexitiga tegelev minister Jacob Rees-Mogg ütles, et Suurbritannia peaks eelmisel aastal sõlmitud rahvusvahelisest lepingust taganema, sest see "töötab Briti huvide vastu". Rahandusministeeriumi peasekretär Simon Clarke, kellele on Trussi valitsuskabinetis kindlustatud oluline roll, ütles, et üks Brexiti põhjustest oli tekitada riikidevaheline konkurents sellistes asjades nagu maksud.

Sunaki eestvedamisel liitus Suurbritannia kokkuleppega 2021. aasta oktoobris, olles üks 136 riigist, mis üritab suurtelt rahvusvahelistelt ettevõtetelt rohkem makse välja nõuda.

Riigid peavad lepingu veel ratifitseerima ja see on sattunud raskustesse mõlemal pool Atlandi ookeani. USA-s ei saa president Joe Biden praegu senatist vajalikke hääli kätte ning Ungari blokeerib lepingut Euroopa Liidus.

Uus miinimummaksumäär hakkaks kehtima ettevõtetele, mille tulu on üle 750 miljoni euro. Uue maksumääraga laekuks igal aastal hinnanguliselt 150 miljardit eurot täiendavat ülemaailmset maksutulu.