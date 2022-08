Saks: õhuülekaaluta ei tohiks Venemaa doktriini järgi üldse sõda pidada

Ukraina edukas rünnak Krimmi sõjaväelennuvälja pihta ja Vene lennuväe võimekuse pärssimine on väga oluline saavutus ning see annab sõjategevuses juba tunda, ütles "Ukraina stuudios" julgeolekuekspert Rainer Saks.

"Vene lennuväe pärsitud kasutus sõjategevuses on oluline saavutus, millega ukrainlased on hakkama saanud, sest Venemaa sõjapidamises on nende õhuülekaalul väga suur roll. Kui seda poleks, ei tohiks nad doktriini järgi üldse sõda pidada. Ja see annab tunda," lausus Saks.

Saksa sõnul oli Venemaa jaoks šokk juba sissetungi esimene päev, kui nende väed kaotasid kaheksa lennukit. Praeguseks on sõjas lennukeid kaotatud juba üle 230.

"Ja ühe päevaga veel kümme otsa sellele väga suurele hulgale. Venemaa pole Ukraina kontrollitavale territooriumile korraldanud õhureide juba üle kahe kuu. See näitab, et kaotused on talumatult valusad," ütles ta.

Saks nentis, et Vene väed peavad lennukeid mujalt, näiteks Kaliningradist, juurde tooma oma rünnaku lõunasuundadele. "Nad ei saa saa jätta seda õhukatteta – see pole võimalik," märkis ta.

Kaitseliidu peastaabi planeerimisosakonna ülem kolonel Janno Märk lisas, et Krimmis kaotasid Vene väed ühe rünnakuga kuni 14 lennukit, mis kindlasti pärsib nende võimekust lõunarindel õhurünnakute tegemisega oma vägesid toetada.

"On antud hinnanguid, et üle kümne lennuki ühes rünnakus kaotada – alates teisest maailmasõjast ei ole Nõukogude Liit/Venemaa ühes rünnakus sellist hulka lennuvahendeid kaotanud," lausus Märk.

Märk lisas, et ukrainlased on viimase paari nädala jooksul teinud mitmeid rünnakuid Venemaa tagalasse ning logistika- ja laskemoonadepoode ründamisega on oluliselt vähendatud Vene vägede suurtükitule intensiivsust üle terve rindejoone.

Saksa sõnul on Krimmi rünnakul suur ka psühholoogiline efekt, sest see saatis sõnumi ka Venemaa avalikkusele, et sõda on päris.

"Ei oska vastata, kuidas see (rünnak) täpselt toimus. Ukrainlased sellele väheke müstilisele oreoolile mängivad. Eesmärk on tekitada ebakindlust Vene sõjaväelastes ja Vene kodanike hulgas," ütles Saks.

Märk lausus, et ukrainlaste taolised rünnakud näitavad, et nad on järk-järgult võtmas initsiatiivi, kuid Krimmi rünnakut ei saa veel seostada laiaulatusliku vastupealetungi algusega.

"Küll on see segadust tekitanud Vene relvajõududes – rindejoonest üle 200 kilomeetri kaugusel on Ukraina võimeline rünnakuid läbi viima," märkis ta.