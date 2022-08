Moskva tegi ettepaneku sõlmida Zaporižžja tuumajaama piirkonnas relvarahu

Oluline 15. augustil kell 17.26:

- Ukraina hävitas HIMARS-i rünnakuga Wagneri juhtimispunkti:

- Pinged Zaporižžija tuumajaama pärast jätkuvad;

- 42 riiki nõuavad ühisavalduses Venemaa lahkumist Zaporižžija tuumaelektrijaama territooriumilt;

- Vene väed pommitasid Harkivit, Nikopoli, Sumõ ja Dnipropetrovski oblastit;

- Kiiev: Ukraina rünnakud vähendavad Venemaa sõjalist kohalolekut riigi lõunaosas;

- Ukraina hinnangul on Vene väed tsiviilobjekte rünnanud üle 22 000 korra;

- ISW: Moskva peab tähtsaimaks pealetungi Bahmutile;

- Kiiev: Donetski idaosas hukkus Venemaa pommitamise tõttu vähemalt kolm inimest;

- Kiiev: Venemaa jätkab Tšernihivi oblasti pommitamist;

- Briti luure: Vene väed on võltsreferendumi korraldamise lõpustaadiumis;

- Ukraina hinnangul kaotasid Vene väed ööpäevaga 200 sõdurit, 12 tanki ja 15 jalaväe lahingumasinat.

Ukraina hävitas HIMARS-i rünnakuga Wagneri juhtimispunkti

Ukraina meedias levivad teated Ukraina HIMARS-i rünnakust Wagneri juhtimispunkti vastu Luhanski oblastis Popasnas. Wagneri palgasõdurite grupeeringu loojaks peetakse Putini siseringi kuuluvat Jevgeni Prigožinit, kelle puhul spekuleeritakse, et ta viibis rünnaku ajal juhtimispunktis.

Rünnakust juhtimispunkti vastu teatasid pühapäeval esimesena mitmed Vene Telegrami kontod, vahendab Ukrainska Pravda.

Enne seda ilmusid pildid juhtimispunktist, mille alusel oli võimalik tuvastada selle asukoht ja mistõttu Ukraina väed seda tõenäoliselt ka ründasid.

Uurimisportaali Bellincat analüütik Aric Toler tõi pühapäeval sotsiaalmeedias välja, et algul ilmunud piltide peal ei ole mitte ainult hoone asukoha tuvastamist võimaldavad tunnused, vaid ka tänava-aadress.

Conflict Intelligence Teami analüütiku Ruslan Levievi hinnangul on samas võimalik, et palgasõdurid lavastasid teadlikult antud olukorra, et seda positsiooni rünnataks.

Toler toob välja, et samas on teateid ka tegelikest hukkunutest Wagneri palgasõdurite seas.

Kiiev: Ukraina rünnakud vähendavad Venemaa sõjalist kohalolekut riigi lõunaosas

Ukraina ametnikud ütlesid, et Venemaa sõjaline kohalolek Hersonis ja Zaporižžjas muutub üha väiksemaks, kuna Ukraina ründab Venemaa varustusliine.

Hersoni piirkonna juht Serhi Hlan ütles, et Ukraina rünnakud Dnipro jõe sildadele tekitavad Vene vägedele tõsiseid raskusi.

"Kui venelased ei suuda järgmise kahe nädala jooksul lahendada Dnipro põhjakaldale ülesõidu küsimust, siis pole neil muud võimalust kui oma positsioonidelt lahkuda," ütles Hlan.

Hlan väitis, et venelased viisid oma staabi Dnipro lõunakaldale.

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi sõnul kahjustasid Ukraina partisanid okupeeritud Melitopoli linna lähistel raudteesilda. Sild olevat viimased kaks päeva kasutusest väljas. Raudteesild on oluline raudteeühenduse tagamiseks Krimmiga.

Fedorovi sõnul viibivad Melitopolis Venemaa julgeolekuteenistuse (FSB) ja tšetšeeni eriüksused.

Zelenski vallandas SBU juhid Kiievis, Ternopolis ja Lviv-s

Ukraina president Volodõmõr Zelenski avaldas määrused, millega vabastati ametist julgeolekuteenistuse SBU juhid Kiievi linnas ja oblastis, Ternopolis ja Lvivis, vahendab Ukrinform.

Zelenski vabastas 19. juulist ametist SBU juhi Bakanovi.

Pinged Zaporižžija tuumajaama pärast jätkuvad

Vene väed on nädalavahetusel nende okupeeritud tuumajaama kasutanud järjekordselt baasina Ukraina asulate ründamiseks. Vene meedia teatas pühapäeval, et Ukraina relvajõud tulistasid pühapäeval kaks korda Enerhodari linna pihta. Ukraina sõnul tulistasid linna pihta Vene väed ise, püüdes jätta muljet, et ründasid ukrainlased.

42 riiki nõuavad Venemaa lahkumist Zaporižžija tuumaelektrijaama territooriumilt

USA, Jaapan, Ühendkuningriik, Euroopa Liit, Türgi ja mitmed teised riigid nõudsid ühisavalduses Vene vägede lahkumist Zaporižžija tuumaelektrijaama territooriumilt. Rahvusvaheline aatomiagentuur (IAEA) on nimetanud Vene vägede sõdurite ja tehnika paiknemist tuumajaama territooriumil vastuvõetamatuks kõigi IAEA liikmesriikide poolt kokku lepitud põhimõtete eiramiseks.

Kiiev: Donetski idaosas hukkus Venemaa pommitamise tõttu vähemalt kolm inimest

Donetski oblasti idaosas sai Venemaa suurtükiväe rünnakute tõttu surma vähemalt kolm tsiviilisikut ja haavata 13 inimest, teatasid esmaspäeval Ukraina ametiisikud.

Uudisteagentuuri Reuters teatel said kahjustada veel ka elumajad ja tsiviiltaristu.

Kiiev: Venemaa jätkab Tšernihivi oblasti pommitamist

Tšernihivi oblasti kuberner teatas, et Vene väed pommitasid Novhorod-Siverski lähedal asuvaid asulaid. Ametniku sõnul pommitasid Vene väed tsiviiltaristut. Ukraina päästeteenistus teatas, viimase nädalal jooksul leiti piirkonnast 1281 lõhkekeha. Piirkonna võimude teatel on alates 24. veebruarist leitud kokku umbes 40 000 lõhkekeha.

Vene väed pommitasid Harkivit, Nikopoli, Sumõ ja Dnipropetrovski oblastit

Ukrainska Pravda vahendab, et Harkivi linnas oli öösel kuulda õhuhäire järel 12 plahvatust.

Vene väed pommitasid samuti mitmikraketiheitjatega Nikopoli ja Dnipropetrovski oblastit.

Sumõ oblastis oli pühapäeva õhtul samuti teated rünnakutest mitme asula pihta.

Ukraina hinnangul on Vene väed tsiviilobjekte rünnanud üle 22 000 korra

Ukraina siseministeeriumi hinnangul on Vene väed Ukrainas teinud üle 22 000 rünnaku tsiviilobjektide vastu Ukraina territooriumil. Samuti hindas ministeerium, et Vene väed on teinud alates veebruarist ka üle 300 rünnaku sõjaliste objektide pihta.

ISW: Moskva peab tähtsaimaks pealetungi Bahmutile

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul keskenduvad Vene väed Bahmuti ründamisele ja võimalik, et rünnakuks ka Siverski pihta.

ISW toob välja, et Vene väed Ukrainas jagunevad tõenäoliselt kuueks suuremaks grupeeringuks. Harkivi linna ja Siverski-Lõssõtsanski grupid koosnevad põhiliselt Vene sõjaväe lääne- ja keskringkonna sõduritest.

Izjumi-Slovjanski teljel olev Vene vägede grupeering on üha enam mehitatud hiljuti moodustatud vabatahtlike pataljonidest, millel on madal lahingvõimekus. Bahmuti rindel on samas esiplaanil Wagneri palgasõdurite grupeering. Avdijivka ja Donetski linna ümbruses on eelkõige Donetski rahvavabariigi väed.

Vene lõunaringkonna sõdurid moodustasid sõja algul Hersoni ja Zaporižžja rinnete tuumiku, kuid neile on lisandunud idaringkonna üksused, õhuväe üksused ning Rosgvardia.

ISW rõhutab, et ükski grupeering ei ole homogeenne ning koosneb eri sõjaväeringkondade osistest, separatistide relvajõududest, vabatahtlikest ja muudest formatsioonidest.

Vägede paiknemise järgi võib ISW hinnangul järeldada, et Vene väed on võtnud prioriteediks Bahmuti ja tõenäoliselt ka Siverski suuna. Vabatahtlike suur osakaal Izjumi ja Slovjanski kandis näitab, et Vene väed ei tähtsusta seda piirkonda.

Briti luure: Vene väed on võltsreferendumi korraldamise lõpustaadiumis

Ühendkuningriigi Donetski rahvavabariigi separatistide juht Denis Pušilin on varem teatanud, et referendum Venemaaga ühinemiseks tehakse siis, kui oblast täielikult "vabastatakse".

Luureülevaate järgi on tõenäoline, et Venemaa on referendumi korraldamise lõpustaadiumis. 2022. aasta juuni teatasid ajakirjanikud, et separatistliku piirkonna võimud planeerisid, et referendumil hääletaks vähemalt 70 protsenti referendumil osalejatest Venemaaga hääletamise poolt.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 43750 (võrdlus eelmise päevaga + 200);

- tankid 1876 (+12);

- jalaväe lahingumasinad 4141 (+15);

- lennukid 233 (+1);

- kopterid 195 (+1);

- suurtükisüsteemid 985 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 261 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 136 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 787 (+3);

- tiibraketid 187 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3044 (+5);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 92 (+1).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.