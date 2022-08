Oluline 15. augustil kell 06.21:

- Ukraina hävitas HIMARS rünnakuga Wagneri juhtimispunkti:

- Vene väed pommitasid Harkivit, Nikopoli, Sumõ ja Dnipropetrovski oblasteid;

- Ukraina partisanid kahjustasid Melitopoli lähistel silda;

- Ukraina hinnangul on Vene väed tsiviilobjekte rünnanud üle 22 000 korra.

Ukraina hävitas HIMARS rünnakuga Wagneri juhtimispunkti

Ukraina meedias levivad teated Ukraina HIMARS rünnakust Wagneri juhtimispunkti vastu Luhanski oblastis Popasnas. Wagneri palgasõdurite grupeeringu loojaks peetakse Putini siseringi kuuluvat Jevgeni Prigožinit, kelle puhul spekuleeritakse, et ta viibis rünnaku ajal juhtimispunktis.

Rünnakust juhtimispunkti vastu teatasid pühapäeval esimesena mitmed Vene Telegrami kontod, vahendab Ukrainska Pravda.

Enne seda ilmusid pildid juhtimispunktist, mille alusel oli võimalik tuvastada selle asukoht ja mistõttu Ukraina väed seda tõenäoliselt ka ründasid.

Uurimisportaali Bellincat analüütik Aric Toler tõi pühapäeval sotsiaalmeedias välja, et algselt ilmunud piltide peal ei ole mitte ainult hoone asukoha tuvastamist võimaldavad tunnused, vaid ka tänava-aadress.

Conflict Intelligence Team analüütiku Ruslan Levievi hinnangul on samas võimalik, et palgasõdurid lavastasid teadlikult antud olukorra, et seda positsiooni rünnataks.

Toler toob välja, et samas on teateid ka tegelikest hukkunutest Wagneri palgasõdurite seas.

Vene väed pommitasid Harkivit, Nikopoli, Sumõ ja Dnipropetrovski oblasteid

Ukrainska Pravda vahendab, et Harkivi linnas oli öösel kuulda õhuhäire järgselt 12 plahvatust.

Vene väed pommitasid samuti mitmikraketiheitjatega Nikopoli ja Dnipropetrovski oblasteid.

Sumõ oblastis oli pühapäeva õhtul samuti teated rünnakutest mitmete asulate pihta.

Ukraina partisanid kahjustasid Melitopoli lähistel silda

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi sõnul kahjustasid Ukraina partisanid okupeeritud Melitopoli linna lähistel raudteesilda. Sild olevat viimased kaks päeva kasutusest väljas.

Raudteesild on oluline raudteeühenduse tagamiseks Krimmiga.

Ukraina hinnangul on Vene väed tsiviilobjekte rünnanud üle 22 000 korra

Ukraina siseministeeriumi hinnangul on Vene väed Ukrainas teinud üle 22 000 rünnaku tsiviilobjektide vastu Ukraina territooriumil. Samuti hindas ministeerium, et Vene väed on teinud alates veebruarist ka üle 300 rünnaku sõjaliste objektide pihta.