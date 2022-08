ÜRO sõduritest jäid Kongos maha tuhanded isata lapsed

Ühendatud rahvaste organisatsiooni (ÜRO) rahuvalvejõud Kongo demokraatlikus vabariigis on olnud isadeks tuhandetele lastele, kelle sõdurid on riigist lahkudes hüljanud, vahendab Briti leht The Times .

ÜRO rahuvalvajate käitumist Kongos on uurinud Birminghami ülikooli teadlased, kes on leidnud tõendeid, et rahuvalvajad on väärkäitunud lastega, vägistanud noori naisi ning kaubelnud kohalike naistega, mille raames rahuvalvajad andsid naistele süüa seksi vastu.

Teadlased suhtlesid rahuvalvajatest maha jäänud laste ja nende vanematega, kes on jäänud vaesusesse ning keda laste isad ei ole kuidagi toetanud. Uurimuse käigus suheldi ka 60 naisega, kes olid jäänud rahuvalvajatest rasedaks.

Uurimuse järgi olid ära märgitud rahuvalvajad nii tavalised sõdurid kui ka ohvitserid, piloodid, kokad, arstid ja fotograafid 12 erinevast riigist, sh Lõuna-Aafrikast, Tansaaniast, Marokost, Uruguaist, Nepaalist ja Bangladeshist.

Viimastel nädalatel on Kongos ÜRO baaside ees olnud tugevad protestid rahuvalvajate vastu.

ÜRO teatas, et mõistab tugevalt hukka käitumise, mis teisi ära kasutades ja kuritarvitades õõnestab organisatsiooni väärtuseid.

Organisatsioon määras eelmine kuu eraldi ametniku parandamaks organisatsiooni suutlikkust tegeleda seksuaalse väärkohtlemisega.

Birminghami ülikooli uurimistöö juhi Kristin Wagneri sõnul on võimatu öelda kui paljudele lastele on rahuvalvejõud aastate jooksul riigis isaks olnud. ÜRO missioon on Kongos kestnud 20 aastat.

Teadlaste hinnangul mainisid pea pooled (48 protsenti) intervjuudes osalenud kohalikest rahuvalvajate väärkohtlemisi ning vanemliku hoolitsuseta jäetud lapsi.

Wagneri sõnul peavad enamus emadest seksuaalseid suhteid ÜRO töötajatega kaubanduslikeks – seksi eest saab nii toitu kui ka näiteks lubadust sõduri poolt maksta kinni tüdruku koolitee. Wagner lisas, et osad naised käituvad sedasi ellujäämiseks ning toidu saamiseks, kuid samas teised tahad endale uut telefoni või muid hüvesid.

ÜRO ametliku andmebaasi järgi on rahuvalvajate eostatud lapsi raporteeritud 426 korral alates 2007. aastast. Ekspertide sõnul on ametlikud andmed tegelikkusest palju väiksemad.