OTSE kell 13: Narva volikogu tanki eemaldamist ei aruta

Narva volikogu enamus eesotsas valimisliiduga "Narva tulevik" otsustas arutelust loobuda ja volikogu asejuht Umarova tõi põhjenduseks, et tanki teisaldamise toetuseks andsid eelmisel nädalal allkirjad kõik fraktsioonid ehk ka opositsioon.

Volikogu opositsioon protestis, et kui volikogu teemat ei aruta, siis otsustab riik tank-monumendi saatuse ise. Umarova vastas, et ärgu volinikud kartku ja töö käib ning läks järgmise päevakorra punkti juurde.

Kohapeal viibiv ERR-i korrespondent Jüri Nikolajev rääkis, et eelnõu esitaja kutsus eelnõu tagasi ja see tähendab, et tanki eemaldamise teemat volikogu arutama ei hakka.

Vormiliselt ei pea eelnõu tagasi kutsuja oma otsust ka põhjendama. Samuti laekus viimasel hetkel eelnõule kaks muudatusettepanekut, mis olid aga mahukad ja varem kokku leppimata.

Narva volikogu suutmatus tanki teemat arutada ja otsust langetada annab riigile vabad käed monument ise teisaldada, märkis ERR-i korrespondent.

Ühtlasi otsustas Narva volikogu oma avaliku ja ametliku istungi pidada valdavalt vene keeles.

Läänemets: 20. augustiks on tank ära viidud

Siseminister ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimees Lauri Läänemets ütles, et valitsus peab oma algse plaaniga edasi minema.

"Valitsus peab kogunema, et teha otsuseid ja seda on vaja teostama hakata," lausus Läänemets.

Läänemets märkis, et 20. augustiks on tank tõenäoliselt ära viidud. "Ma arvan, et see on selleks ajaks tehtud," ütles Läänemets.

"Kui on võimalik seda teha niimoodi, et me tagame siseturvalisuse ja see valitsuse otsus saab ka teostatud nii nagu Narva linnavolikogu tahtis, siis ma arvan, et kõik on selleks ajaks hästi," ütles Läänemets.