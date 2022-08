Petersonist võib saada riigikogu valimistel sotside esinumber Pärnumaal

Peterson kinnitas ERR-ile, et temal oleks valmisolek olemas ka sotside esinumbrina Pärnumaal kandideerida, juhul kui erakond nii soovib.

"Ma teen kaasa seal, kus otstarbekas on. Tartus on meil väga tugevad kandidaadid juba olemas ja paistab, et ka Ida-Virus on tugevad kandidaadid, võib-olla Pärnus oleks mõistlik," ütles Peterson.

"Tartu on mu kodupiirkond, kus on mu suguvõsa ja kogu elu. Ida-Virumaal on mul palju häid sõpru, tuttavaid ja tugevad ametiühingute struktuurid. Ja Pärnu on ka täiesti aktsepteeritav valik. Täna õhtul sellest kõneleme, kas see on hea idee ja kas piirkonnale see mõte meeldib või mõtleme edasi," lisas Peterson.

Esmaspäeval kohtub Peterson Pärnus sotside Pärnumaa piirkonna juhatusega, kus on kohal ka erakonna esimees Lauri Läänemets.

Pärnumaa piirkonna juht Jana Ristimets ütles ERR-ile, et koosoleku eesmärk on tutvustada Petersoni Pärnumaa juhatusele, lasta Petersonil endal oma mõtetest rääkida ning teha selgeks, kas ta üldse sooviks Pärnumaal kandideerida.

Ristimets märkis, et piirkonna juhina oleks tal hea meel, kui Peterson tuleks Pärnumaa esinumbriks.

"Piirkonnajuhina, kui ma vaatan seda seltskonda, kes meil siin eelnevalt kandideerinud ja kes täna üleüldse tegevad on, siis loomulikult oleks mul hea meel, kui Peep selle vastutuse võtaks ja siia esinumbriks tuleks, aga ma ei saa panna Peebule ette seda, et jah, sa pead tulema. Ja samuti ma ei saa seda piirkonna juhatuse eest otsustada, aga piirkonna juhina mul muidugi oleks selle üle hea meel, kui selline tegus, aktiivne ja sihikindel inimene ütleks jah-sõna ja tuleks meid aitama," rääkis Ristimets.

Sotsiaaldemokraatide peasekretär Eduard Odinets ütles ERR-ile, et Petersoni kandideerimine Pärnumaal on üks võimalik variant, kuigi piirkondade nimekirjad ei ole veel paigas.

"Nagu ikka, siis mõnes piirkonnas on tugevaid kandidaate rohkem, mõnes piirkonnas vähem. Tulebki vaadata, kuidas saavutada tasakaal, et igal pool oleks tugevaid inimesi piisavalt palju, et oleks tugevad nimekirjad," rääkis Odinets.

"Kui tervise- ja tööminister kandideeriks Pärnumaal, siis see oleks väga hea," lisas Odinets.

Peasekretär märkis, et selgus selles küsimuses peaks saabuma paari nädalaga.

Viimastel riigikogu valimistel said Sotsiaaldemokraatliku Erakonna kandidaadid Pärnumaal kokku 2780 häält ehk 6,7 protsenti kõigist valimisringkonna häältest. Üle-eestiliselt said sotsid aga 9,8 protsenti ehk parema tulemuse. SDE tollane esinumber Pärnumaal oli Indrek Tarand, kes sai 1061 häält ja riigikogusse ei pääsenud.