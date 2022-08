Tallinna soome kool alustab õppeaastat uues majas

Roosas majas lauluväljaku külje all, kus 1990ndate lõpus asus skandaalne eratelekanal TV1, alustab tööd Tallinna soome kool.

Kooli direktoril Riitta Kemppainenil ja õpetajatel on jäänud täpselt nädal, et õpilaste tulekuks kõik valmis sättida, sest erinevalt Eesti koolilastest, kes veel mitu nädalat suvepuhkust saavad nautida, algab Tallinna soome koolis õppetöö juba järgmisel esmaspäeval.

"Soomes algas kool juba eelmisel nädalal, aga me korraldasime veidi teistsuguse ajakava, et see oleks võimalikult sarnane Eesti koolide õppekorraldusele. Päris sama ei ole võimalik, sest peame täitma Soome kooli õppekava," ütles Kemppainen.

Tallinna soome kool on tegutsenud juba 27 aastat, millest viimased kümmekond aastat asus koolimaja kesklinna ja Kadrioru piirimail Vase tänaval. Kui tekkis vajadus koolile uus asukoht leida, käidi vaatamas mitmeid erinevaid võimalusi. Kemppaineni sõnul võlus Pirita tee maja mitmel põhjusel.

"Kui vaadata välja, siis kindlasti võlus meid see vaade. Maja asukoht on väga hea. Sel majal on huvitav ajalugu ja arhitektuur. Kuna üks meie missioon on ehitada silda Eesti ja Soome vahel ja ühel või teisel moel seda silda tugevdada, siis mis oleks Soome koolile parem koht, kui siin, kust sõna otseses mõttes saab silla ehitada," rääkis Kemppainen.

Emakeele klassis raamatuid riiulisse sättiva Leena Aro jaoks pole see mitte ainult esimene päev uues majas, vaid ka esimene tööpäev uues kollektiivis, mis tähendas Aro jaoks ülikooli lõpetamise kõrvalt uude riiki kolimist.

"Ma kolisin siia reedel. Olen siin praeguseks kolm päeva elanud. Ma olen uus emakeele ja ajaloo õpetaja ning seitsmenda klassi klassijuhataja. See on mu esimene tööpäev ja asju sättides see ongi kulunud," ütles Aro.

Puhkusejärgne koosolek algas sellega, et direktor jagas kõigile kätte töökindad. Kunstiõpetuse, muusika ja käsitöö õpetaja Kristi Sihvonen, kes on ühtlasi 5. ja 6. liitklassi klassijuhataja ja kooli abidirektor, kinnitas, et töökindaid on päeva jooksul hädasti vaja läinud.

"Kogu aeg oleme koristanud, tolmu pühkinud. Tolmulapp on käes ja higivunts on nina all. Naersime, et trenni ei ole vaja täna minnagi. Ei, väga tore, et koristame. Ise saab asjad oma käe järgi panna ja keegi ei ütle, et on valesti või õieti, pärast siis leiad, kas on," lausus Sihvonen.

Tallinna soome kool on kui väike külakool keset suurt linna. Esimesest üheksanda klassini õpib kokku ligi 60 õpilast, kõige suuremas klassis on 10 last, kõige väiksemas kaks. Uue maja põnevaid nurgataguseid ja salasoppe saab avastada nii õppetöös kui vabal ajal.

Soomele omaselt on koolil ka oma soome saun.