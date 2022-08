Venemaa poolt okupeeritud Krimmis toimusid plahvatused sõjaväe lennubaasis

Oluline 16. augustil kell 14.55:

- Põhja-Krimmis toimus kaks uut plahvatust;

- Krimmi sillal päevase liikluse rekord;

- Venemaa valmistub suureks raketirünnakuks Valgevene kaudu;

- ÜRO juht suhtles Vene kaitseministriga Zaporižžja tuumajaama ohutusest;

- Lõuna-Ukrainas hävitati taas üks Vene laskemoonaladu;

- Punane Rist: Venemaa ei lasknud Ukraina sõjavange näha;

- Kanada külmutas 300 miljoni dollari väärtuses Vene varasid;

- ISW: Luhanski separatistid ei taha Donetski eest võidelda;

- Briti luure: Vene musta mere laevastik on võtnud kaitsehoiaku;

- Meedia: kuulda oli plahvatusi Venemaa poolt okupeeritud Krimmi sõjaväe lennubaasis;

- Ukraina hinnangul kaotasid Vene väed ööpäevaga 150 sõdurit ja 11 jalaväe lahingumasinat.

Meedia: kuulda oli plahvatusi Venemaa poolt okupeeritud Krimmi sõjaväe lennubaasis

Simferopoli lähedal asuvas sõjaväe lennubaasis kuuldi 16. augustil plahvatusi, teatas Venemaa leht Kommersant. Varem teatati plahvatusest ka Venemaa laskemoonalaos Krimmis, vahendas The Kyiv Independent.

"Krimmis Simferopoli lähedal asuvas Venemaa sõjaväebaasis kuuldi plahvatusi," kirjutas sotsiaalmeedias Ukraina ajakirjanik Juliia Mendel.

Bellingcati juhi Hristo Grozevi teatel oli lennubaasis 12 SU-24M ja 12 SU-25SM hävitajat.

Põhja-Krimmis plahvatas laskemoonaladu ja põleb alajaam

Sotsiaalmeedias levivad videod plahvatustest Põhja-Krimmis.

Krimmi uudisteagentuuri Kriminformi järgi plahvatas ja põleb Põhja-Krimmis Džankoe lähistel elektrialajaam ning laskemoonaladu Maiskoje külas. Uudisteagentuuri sõnul on osa majapidamiste elektriühendus katkenud.

RIA Novosti teatel evakueeriti plahvatuste lähistelt 2000 inimest.

Vene kaitseministeeriumi sõnul plahvatustes keegi tõsiselt viga ei saanud, kuid kohalike võimude teatel sai kaks inimest haavata - üks sai šrapnellihaava ja teisele kukkus sein peale.

Kohalikud võimud tunnistasid, et rünnakus sai kahjustada ka sealkandis asuvad raudteerööpad.

Ukraina presidendi nõuniku Mõhhailo Podoljaki sõnul on Krimmis plahvatuste näol näha käsil olevat demilitariseerimist.

Krimmi sillal päevase liikluse rekord

Krimmi uudisteagentuuri Kriminform teatel toimus Krimmi poolsaart Venemaaga ühendava silla ületamises rekord. Ööpäeva jooksul sõitis üle silla mõlemas suunas 38 297 autot. Eelmine rekord registreeriti 16. augustil 2020. aastal, mil silda ületas 37 374 sõidukit.

Kriminform portaali sõnul on rekordi põhjuseks teetööd.

Krimmis toimusid eelmine teisipäev ja selle nädala teisipäev suured plahvatused. Eelmine teisipäev hävis mitmes plahvatuses Sakõ lennujaamal asuv laskemoon ja mitmed sõjalennukid. See teisipäev toimus plahvatus Põhja-Krimmis laskemoonalaos ja ühes elektrialajaamas.

Peale eelmise teisipäeva plahvatusi levisid sotsiaalmeedia videod ja pildid inimestest, kes sõja hirmus Krimmist Venemaale püüavad põgeneda.

Kiiev: Venemaa ründas Valgevene territooriumilt rakettidega Žõtomõri oblastit

Žõtomõri oblasti kuberner Vitali Bunetško teatas, et kaks plahvatust Žõtomõri lähedal olid Vene raketirünnakute tagajärg. Kuberneri sõnul tulistas Venemaa raketid välja Valgevene territooriumilt, vahendas The Kyiv Independent.

Okupeeritud Melitopolis toimusid plahvatused

Melitopoli linnapea Ivan Fedorovi teatel toimus kell seitse hommikul okupeeritud Melitopolis teisipäeva hommikul kaks plahvatust, vahendab Ukrainska Pravda.

Peale plahvatusi katkes Vene televisiooni edastamine linnas.

Venemaa valmistub suureks raketirünnakuks Valgevene kaudu

Ukraina meedias on hakanud levima spekulatsioonid ühte Valgevene lennujaama kogutud õhutõrjesüsteemide kohta. Ukrainska Pravda vahendab, et koos õhutõrjesüsteemidega on Zjabrivka lennujaamas 15–60 raketti koos 10–14 S-300 ja S-400 õhutõrjekompleksi ja õhutõrjesüsteemiga.

Vene väed on korduvalt kasutanud õhutõrjerakette maapealsete sihtmärkide ründamiseks nende ebatäpsusest hoolimata.

Analüütikute hinnangul võivad raketid olla ette valmistatud suureks raketirünnakuks, mille käigus lastakse käiku kõik või enamik rakette korraga, et rakettide kogus oleks Ukraina õhutõrjele üle jõu käiv. Ukrainska Pravda toob välja, et seda teooriat toetab Vene poole raketirünnakute katkemine Valgevene territooriumilt alates 28. juulist.

ÜRO juht suhtles Vene kaitseministriga Zaporižžja tuumajaama ohutusest

ÜRO peasekretär Antonio Guterres suhtles Vene kaitseministri Sergei Šoiguga Zaporižžja tuumajaamas ohutuse tagamisest.

Venemaa teatas hiljuti, et võimaldab rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) esindajad tuumajaama kompleksi, kuid hoiatas organisatsiooni, et Kiievi kaudu on liiga ohtlik reisida.

ÜRO esindaja Stephane Dujarric ütles, et ÜRO on võimeline tagama tuumajaama logistika ja turvalisuse kui Venemaa ja Ukraina suudavad kokkuleppele jõuda.

Saksa ajalehe Der Spiegel teatel on Zaporižžja oblasti okupatsioonivõimud teinud ettepaneku sõlmida tuumajaama piirkonnas relvarahu.

Vene vägede teatasid esmaspäeval, et ründasid Ukraina väed Zaporižžja tuumajaama piirkonda ja selle lähistel asuvaid elamuid. Ukrainlaste sõnul oli esmaspäeval tegemist venelaste provokatsiooniga, mille raames püütakse jätta mulje Ukraina vägede rünnakust jaama vastu, ütles üle Dnepri jõe Ukraina kontrolli all oleva Nikopoli linnapea Jevhen Jevtušenko.

Lõuna-Ukrainas hävitati taas üks Vene laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas, et ööpäeva jooksul hävitati taas üks laskemoonaladu Lõuna-Ukrainas. Ringkonna sõnul hukkus eri rünnakutes kokku 23 Vene sõdurit ning mitmesugust tehnikat.

Samuti teatati kahe tugipunkti ning relvade ja tehnika koondumispaiga ründamisest.

Punane Rist: Venemaa ei lasknud sõjavange näha

Rahvusvahelise Punase Risti pressiesindaja sõnul külastasid Punase Risti esindajad kaks korda Donetskis asuvat Olenivkat. Organisatsiooni sõnul olid need visiidid liiga lühikesed ning Punase Risti töötajad ei saanud tutvuda ei kogu ala territooriumiga ega suhelda sõjavangidega, vahendab Suspilne.

Kanada külmutas 300 miljoni dollari väärtuses Vene varasid

Kanada politsei (Royal Canadian Mounted Police) teatel on Kanada alates 24. veebruarist külmutanud 413 miljoni Kanada dollari (300 milj. USA dollari).

ISW: Vene separatistide seas on tekkinud lõhed

Ukraina separatistliku Luhanski rahvavabariigi võitlejad ei soovinud väidetavalt enam Donetski oblasti eest võidelda. Video sellisest vastumeelsusest levis Ukraina sotsiaalmeedias kulutulena, vahendas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

Luhanski oblasti separatistlikud väed väidetavalt tähistasid võitu 3. juulil, mil nende ja Vene üksused jõudsid Luhanski oblasti piirile. ISW hinnangul näitab selline käitumine üksuste vähest motivatsiooni edasi võidelda. Varem on oblastipiiridest kaugemal võitlemise pärast kurtnud ka Donetski separatistlikud väed.

Briti luure: Vene musta mere laevastik on võtnud kaitsehoiaku

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate hinnangul on Venemaa Musta mere laevastik võtnud äärmiselt ettevaatliku kaitsehoiaku ning merepatrullid püsivad ranniku lähistel.

Musta mere laevastik ei suuda brittide sõnul olukorda merel täiel määral kontrollida. Mõju on avaldanud nii lipulaeva Moskva kui ka Maosaare kaotused ning arvestatava osa Musta mere laevastiku lennuväe häving Krimmis.

Praeguseks on selgelt neutraliseeritud võimalik merepealetung Odessa peale, mistõttu saab Ukraina suunata jõudusid ja vägesid vastama Vene maavägede survele.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas esmaspäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 43900 (võrdlus eelmise päevaga + 150);

- tankid 1880 (+4);

- jalaväe lahingumasinad 4152 (+11);

- lennukid 233 (+0);

- kopterid 196 (+1);

- suurtükisüsteemid 989 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 263 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 136 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 790 (+3);

- tiibraketid 190 (+3);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3049 (+5);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 92 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.