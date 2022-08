Viimane Vene raketirünnak Valgevene territooriumilt toimus 28. juuli ning Ukraina meedias spekuleeritakse, et sealsed Vene väed valmistuvad kogupauguks ehk tulistavad mingi hetk korraga välja väga suure hulga rakette. Zaporižžja tuumajaama ümbrust pommitati taas ning rahvusvaheline aatomiagentuur (IAEA) soovib jaama ümbrust külastada. Esmaspäeval kirjutati Saksa meedias, et Venemaa võib olla nõus demilitariseeritud tsooniga jaama ümber.

- Venemaa valmistub suureks raketirünnakuks Valgevene kaudu;

- ÜRO juht suhtles Vene kaitseministriga Zaporižžja tuumajaama ohutusest;

- Lõuna-Ukrainas hävitati taas üks Vene laskemoonaladu;

- Punane rist: Venemaa ei lasknud Ukraina sõjavange näha;

- Kanada külmutas 300 miljoni dollari väärtuses Vene varasid;

- ISW: Vene separatistide seas on tekkinud lõhed.

Venemaa valmistub suureks raketirünnakuks Valgevene kaudu

Ukraina meedias on hakanud levima spekulatsioonid ühte Valgevene lennujaama kogutud õhutõrjesüsteemide kohta. Ukrainska Pravda vahendab, et koos õhutõrjesüsteemidega on Zjabrivka lennujaamas 15-60 raketti koos 10-14 S-300 ja S-400 õhutõrjekompleksi ja õhutõrjesüsteemiga.

Vene väed on korduvalt kasutanud õhutõrjerakette maapealsete sihtmärkide ründamiseks nende ebatäpsusest hoolimata.

Analüütikute hinnangul võivad raketid olla ette valmistatud suureks raketirünnakuks, mille käigus lastakse käiku kõik või enamus rakette korraga, et rakettide kogus oleks Ukraina õhutõrjele üle jõu käiv. Ukrainska Pravda toob välja, et seda teooriat toetab Vene poole raketirünnakute katkemine Valgevene territooriumilt alates 28. juulist.

ÜRO juht suhtles Vene kaitseministriga Zaporižžja tuumajaama ohutusest

ÜRO peasekretär Antonio Guterres suhtles Vene kaitseministri Sergei Šoiguga Zaporižžja tuumajaamas ohutuse tagamisest.

Venemaa teatas hiljuti, et võimaldab rahvusvahelise aatomiagentuuri (IAEA) esindajad tuumajaama kompleksi, kuid hoiatas organisatsiooni, et Kiievi kaudu on liiga ohtlik reisida.

ÜRO esindaja Stephane Dujarric ütles, et ÜRO on võimeline tagama tuumajaama logistika ja turvalisuse kui Venemaa ja Ukraina suudavad kokkuleppele jõuda.

Saksa ajalehe Der Spiegel teatel on Zaporižžja oblasti okupatsioonivõimud teinud ettepaneku sõlmida tuumajaama piirkonnas relvarahu.

Vene vägede teatasid esmaspäeval, et ründasid Ukraina väed Zaporižžja tuumajaama piirkonda ja selle lähistel asuvaid elamuid. Ukrainlaste sõnul oli esmaspäeval tegemist venelaste provokatsiooniga, mille raames püütakse jätta mulje Ukraina vägede rünnakust jaama vastu, ütles üle Dnepri jõe Ukraina kontrolli all oleva Nikopoli linnapea Jevhen Jevtushenko.

Lõuna-Ukrainas hävitati taas üks Vene laskemoonaladu

Ukraina lõunaringkonna staap teatas, et ööpäeva jooksul hävitati taas üks laskemoonaladu Lõuna-Ukrainas. Ringkonna sõnul hukkus erinevates rünnakutes kokku 23 Vene sõdurit ning mitmesugust tehnikat.

Samuti teatati kahe tugipunkti ning relvade- ja tehnika koondumispaiga ründamisest.

Punane rist: Venemaa ei lasknud sõjavange näha

Rahvusvahelise Punase risti kõneisiku sõnul külastasid Punase risti esindajad kaks korda Donetskis asuvat Olenivkat. Organisatsiooni sõnul olid need visiidid liiga lühikesed ning Punase risti töötajad ei saanud tutvuda ei kogu ala territooriumiga ega suhelda sõjavangidega, vahendab Suspilne.

Kanada külmutas 300 miljoni dollari väärtuses Vene varasid

Kanada politsei (Royal Canadian Mounted Police) teatel on Kanada alates 24. veebruarist külmutanud 413 miljoni Kanada dollari (300 milj. USA dollari).

ISW: Vene separatistide seas on tekkinud lõhed

Ukraina separatisliku Luhanski rahvavabariigi võitlejad ei soovinud väidetavalt enam Donetski oblasti eest võidelda. Video sellisest vastumeelsusest levis Ukraina sotsiaalmeedias kulutulena, vahendas rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW).

Luhanski oblasti separatislikud väed väidetavalt tähistasid võitu 3. juulil, mil nende ja Vene üksused jõudsid Luhanski oblasti piirile. ISW hinnangul näitab selline käitumine üksuste madalat motivatsiooni edasi võidelda. Varem on oblastipiiridest kaugemal võitlemise osas kurtnud ka Donetski separatislikud väed.