Elektriautode müük kasvab väikeste sammudega

Luminor liisingu juhi Andrus Soodla sõnul kasvab Eestis müüdud ja liisitud elektriautode osakaal jõudsalt, kuid väikestes numbrites.

",Käesoleval aastal on elektriautode kogumüük kasvanud 40 protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga."

Soodla sõnul on elektriautode ostmise ja liisimise kasvu taga elektriautode suurenev pakkumine ning uued mudelid. Soodla ütles, et sarnaselt ostmisele on ka liisingusse antavate elektriautode osakaal kaks-kolm protsenti. Tema sõnul elektriautodest kaks kolmandikku liisitakse ning kolmandik ostetakse välja. Võrreldes sisepõlemismootoritega liisitakse elektriautosid rohkem ja seda ilmselt kallima hinna tõttu.

Kuigi elektri hind on tõusnud, on Soodla väitel elektriautoga siiski endiselt odavam sõita kui sisepõlemismootoriga autoga.

"Järjest rohkem kasutavad nii inimesed kui ka ettevõtted päiksejaamu, millest ise toodetakse oma elekter. Ehk siis ka seal on olemas lahendused, kuidas elektrihinna tõusu mõju vähendada või sellest valemist välja jätta," selgitas Soodla.

Euroopas on sel aastal olnud Autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti liidu (AMTEL) tegevjuhi Arno Sillati sõnul elektriautode osakaal müügist 10 protsenti. Samas lähevad hinnad aina kõrgemaks muuhulgas selle pärast, et akude tootmiseks vajalikke metalle jääb looduses aina vähemaks. Kuna aga alates 2035. aastast tohib Euroopa Liidus uuena osta vaid elektriautosid, tähendab see Sillati sõnul autode kasutamise harjumise muutumist, sest keskmise sissetulekuga inimene ei jaksa endale elektriautot siis enam osta.

"See ei tähenda seda, et nüüd kogu maailma 1,3 miljardit autot muudetakse elektriautodeks. See ei tee maailma puhtamaks. Pigem on küsimus selles, et autosid tuleb kasutada mõistlikumalt ja tuleb kasutada teisi liikuvust tagavaid vahendeid," märkis Sillat.

Kuna aga 2035. aastani on üle kümne aasta aega, avaldas Sillat lootust, et selle aja jooksul arendatakse välja uus ja odavam akutehnoloogia.