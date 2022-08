Austraalia peaminister andis endale salaja täiendavaid ministriportfelle

Austraalia praeguse peaministri Anthony Albanese sõnul on Morrisoni teguviis Westminsteri süsteemi pretsedenditu rikkumine. Albanese teatas teisipäeval, et Morrisoni lisaministriportfellide kohta tehakse õiguslik analüüs.

Praegune peaminister teatas ka, et on avatud ettepanekutele, et kuidas sellist olukorda tulevikus vältida, vahendab The Guardian.

Albanese kuulub Austraalia tööerakonda ja Morrison on paremtsentristliku Austraalia liberaalse erakonna liige.

Mitu poliitikut on kutsunud üles Morrisoni Austraalia parlamendist tagasi astuma, sh on üleskutse teinud üks tema enda endine minister.

Praegu on Austraalia liberaalide juht Peter Dutton, kes kaitses Morrisoni käitumist ning süüdistas Albanese'i valitsust, kes tema sõnul püüab olukorrast tekitada endale poliitilist kapitali.

Morrison vabandas teisipäeval oma endiste kaasministrite eest ning vabandas end välja koroonakriisi tekitatud erilise olukorraga.

Vahemikus 2020. aasta märts kuni 2021. aasta maikuus nimetas Morrison end tervise-, rahandus-, tööstus-, teadus-, energia- ja ressursiministriks ning siseministriks ilma avalikkust teavitamata ning mõnikord teavitamata ka asjakohast ministrit antud muutusest.

Morrisoni lisaministriporfellide kohta ei tehtud ühtegi ametlikku teadaannet. Ametlik mitmikministerlus andis tollal peaministri ametis olnud Morrisonile õiguse olla paljudes otsustusvaldkondades üksi viimane otsustusisik, kui ta seda oleks soovinud teha.

Austraalia valitsusministrid nimetatakse tavaliselt ametisse avalikult monarhi esindaja poolt ning ministrite ametisse nimetamine antakse enne parlamendile teada.

Morrisoni sõnul ei mäletanud ta enam kõikide lisaministriportfellide endale saamist, kuid need olid tema sõnul vastavate valdkondade kaitseks vajalikud.

"Asjad liikusid tollal väga kiiresti, lisas endine peaminister. "Keegi meist ei olnud täiuslik. Need otsused ei olnud halvaga mõeldud."