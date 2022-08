Politsei on Narvas kinni pidanud üheksa inimest

"Neist seitse on kohalikud mehed, kes peeti kinni täna hommikul. Nad on meile varasemast tuttavad ning silma paistnud erinevate üleskutsete ja rikkumistega. Näiteks on nad levitanud sõjasümboolikat, aktiivselt üles kutsunud teisi inimesi üles vägivaldsele vastupanule tanki teisaldamisel, üks neist on aga näiteks ähvardanud monumendi teisaldamisega seotud inimest. Selleks, et ära hoida võimalus massiliste korratuste organiseerimiseks, pidasime nad korrakaitse seaduse alusel kinni ning nad viibivad hetkel politseijaoskonnas," rääkis Püvi.

"Ühe kohaliku mehe pidasime täna hommikul kinni Narva tanki juures, kus ta käitus provotseerivalt ja ebaadekvaatselt. Ka tema on kinni peetud korrakaitseseaduse alusel ning viibib hetkel politseijaoskonnas," lisas Püvi.

Üldiselt on Püvi sõnul päev Narvas seni möödunud rahulikult ja tõsisemate vahejuhtumiteta. "Valdava osa olukordi oleme lahendanud sõnadega," ütles ta.

PPA juht Elmar Vaher ütles "Aktuaalses kaameras", et Narvas kinnipeetuid oli õhtu seisuga üheksa.

Siseminister Lauri Läänemets tänas "Aktuaalse kaamera" erisaates Narva inimesi rahu säilitamise eest.

Ta ütles, et on kindlasti inimesi, kes õhtul välja tulevad. "Mõned inimesed ilmselt tulevad, kui palju neid on, seda hetkel ei tea. Kui me võrdleme pronksiööga, siis Tallinna ja Narva erinevus on see, et siin ei saa Eesti-Vene konflikti tekkida. Kuidas siis välja elatakse või mida tehakse, seda me näeme, aga me oleme selleks valmis," lausus Läänemets.

Valitsus teisaldas teisipäeva ennelõunal Narva tankimonumendi ning teatas, et tank viiakse Viimsis asuvasse sõjamuuseumi.