Metallifirma Nyrstar peatab oma Hollandi sulatustehases tootmise

Euroopa üks suurimaid tsingitootjaid Nyrstar teatas, et peatab septembris oma Hollandis asuvas Budeli sulatustehases tootmistegevuse. Tsingi hind tõusis Londoni metallibörsil 7,2 protsenti.

Nyrstar teatas oma avalduses, et alates 1. septembrist läheb Budeli sulatustehas "kuni edasise teatamiseni" hooldusele, vahendas Bloomberg.

Tsingitootja Glencore hoiatas varem selle kuu alguses, et Euroopa energiakriis kujutab endast tõsist ohtu tootmistegevusele. Piirkonna rasketööstust räsib energiakriis, kuna Venemaa piirab gaasivooge Euroopasse.

Euroopa suurim vasetootja Aurubis teatas augusti alguses, et firma eesmärk on minimeerida gaasitarbimist Saksamaal. Firma plaanib energiakriisi süvenedes kanda kasvavad kulud üle oma klientidele.

Ka teised piirkonnad seisavad silmitsi elektripuudusega, nagu Hiina. Hiina on maailma suurim metallitootja. Hiina majandus on suure surve all. Riik pole taastunud pandeemiast ja nakkuse leviku tõttu kehtestatakse uusi piiranguid. Riigis süveneb ka kinnisvarakriis.