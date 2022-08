Suured vee-ettevõtted tahavad vee hinda tõsta

Suured vee-ettevõtted on esitanud konkurentsiametile taotluse tõsta vee ja kanalisatsiooni teenuse hinda. Vee hinna tõus on nende sõnul vältimatu seoses elektri olulise kallinemisega. Kodutarbijate maksetest moodustab vesi üsna väikese osa, nii pole ka selle hinnatõus väga valus. Küll toob see uusi kulusid näiteks ujulatele ja spaadele.

Tartus tõuseb vee hind 1. oktoobrist.

"1. oktoobrist tõuseb hind ligi 23 protsenti ehk veeteenuste kuupmeeter hakkab maksma 2,5 eurot. See on esimene vee hinnatõus Tartus kaheksa aasta jooksul ja selle suurusjärk on samas suurusjärgus viimase aasta inflatsiooniga," ütles Tartu Veevärgi juhataja Toomas Kapp.

Tallinna Vesi esitas konkurentsiametile hinnatõusu taotluse esmaspäeval.

Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev ütles, et hinda soovitakse tõsta keskmiselt 14 protsenti.

"Täna eratarbija maksab 1,52 eurot kuupmeetri vee eest. Kui räägime hinnast, mida Tallinna Vesi taotleb, siis uueks hinnaks oleks eratarbija jaoks 1,87 eurot," lausus Timofejev.

Tallinna Vesi tahab seega eraklientidele hinda tõsta ligi veerandi võrra, äriklientidele tunduvalt vähem, sest neile kehtib juba kõrgem tariif.

Timofejevi sõnul moodustab elekter vee-ettevõtte sisendhindadest umbes neljandiku.

Konkurentsiamet menetleb ka Pärnu Vee taotlust, mis esitati kaks kuud tagasi.

"Meie taotlesime hinda, kus on vesi ja kanalisatsioon koos, 3,18 eurot koos käibemaksuga ehk hinnatõus on 48 senti. Leibkonnale keskmiselt neljaeurone tõus 22 eurolt 26 eurole kuus," ütles Pärnu Vesi tegevjuht Leho Võrk.

Majandusanalüütik Mihkel Nestor ütles, et vee hind moodustab keskmisest tarbijakorvist vaid 0,6 protsenti, mistõttu see hinnatõus eratarbijat väga tugevalt ei riiva. Küll saavad haiget palju vett tarbivad ettevõtted.

"Kui ma mõtlen ettevõtetele, kus on veekasutus kõige suurem, näiteks spaad ja ujulad, mis on ka küttehindadega tõsistes raskustes olnud, siis nende jaoks on see kõige suurem murekoht. Spaade küttekulud on drastiliselt tõusnud ja vesi on ka seal väga oluline komponent, eks selliste ettevõtete jaoks see on kõige raskem," lausus Nestor.