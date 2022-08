WSJ: Saksamaa lükkab tuumajaamade sulgemise edasi

Saksamaa ametnikud ütlesid, et Berliin kavatseb tuumaelektrijaamade sulgemise edasi lükata. Saksamaad ähvardab suur energiakriis, kuna Venemaa vähendab gaasivooge Euroopasse.

Tuumajaamade sulgemise edasilükkamine oleks märkimisväärne samm, kuna Saksamaal valitseb juba sajandi algusest poliitiline konsensus, et riik loobub järk-järgult tuumaenergiast. Saksa valitsus peab veel otsuse ametlikult vastu võtma ja see nõuab tõenäoliselt ka parlamendi heakskiitu, vahendas The Wall Street Journal.

"Mõned üksikasjad on veel arutlusel," ütlesid kolm kõrget ametnikku.

Ametliku otsuse vastuvõtmiseks võib kuluda veel nädalaid. Valitsus siiski eeldab, et täidetud on kaks peamist tingimust, mis võimaldavad ajutiselt pikendada kolme allesjäänud tuumajaama eluiga. Ametnike sõnul ei kujuta reaktorite kauem töötamine endast ohtu.

Kolm tuumajaama annavad praegu kokku umbes kuus protsenti Saksamaa elektritoodangust. Saksamaa laiendab üha rohkem ka söeenergia kasutamist, kuna Venemaa kärbib gaasitarneid.

Tuumajaamade sulgemise edasilükkamine on Saksamaal poliitiliselt tundlik teema. Tuumaenergiast loobumise algatasid sotsiaaldemokraadid ja rohelised. Roheliste partei liidrid on juba nõustunud tuumaenergia kasutamise pikendamisega.

"Reaktorite eluiga võib mõne kuu võrra pikendada, kui piirkonda ähvardab elektripuuduse oht," ütles Baieri liidumaa roheliste liider Ludwig Hartmann.

Tuumajaamade eluea pikendamist toetab ka Saksa konservatiivse erakonna CDU juht Friedrich Merz.

"Kõik, kes jätkavad maailmas tuumaenergia kasutamist, pole meist rumalamad," märkis Merz.