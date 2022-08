Kolmapäeval tuleb palav, Lääne-Eestis võib vihma sadada

Öö vastu kolmapäeva on Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega. Peamiselt saartel sajab kohati hoovihma, võib äikest olla. Puhub kagu- ja idatuul 3 kuni 9 meetrit sekundis. Sooja on 16 kuni 22 kraadi.

Hommikul püsivad hoovihmapilved saarte kohal. Puhub kagutuul 2 kuni 8 meetrit sekundis. Sooja on 20 kuni 23 kraadi.

Päev tuleb mitmel pool vihmahoogude ja äikesega, suurem on tõenäosus Eesti läänepoolses osas. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 3 kuni 9 meetrit sekundis, äikese ajal on tuul puhanguline. Sooja on 27 kuni 31, meremõjuga rannikul kuni 23 kraadi.

Õhtul nihkuvad vihmahood veidi kaugemale sisemaale ning püsib ka äikeseoht. Tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Sooja on 23 kuni 26 kraadi.

Neljapäeva öösel sajuvõimalus väheneb ning selgineva taeva all langeb õhutemperatuur kohati 15 kraadist madalamale, rannikul on sooja ikkagi 20 kraadi. Päeva esimene pool püsib kuiv, peale lõunat on kohati hoovihma ja äikest, sooja 30 tuleb kraadi ringis, vaid tuulele avatud rannikul on sooja alla 25 kraadi.

Reede tuleb üsna selge: öösel on sooja 16 kuni 21, päeval 28 kuni 33, rannikul kohati 25 kraadi.

Laupäev tuleb suures osas sajuta, alles õhtul on oodata vihmahooge ning äikest. Öö on troopiliselt soe ning päevamaksimumid kerkivad jätkuvalt 30 kraadi juurde.

Pühapäev toob kaasa õhumassi vahetuse jahedama suunas ühes vihmahoogude ja äikesega.