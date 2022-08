Zelenski: Euroliidu viisakeeld on ainus viis Putinit mõjutada

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul on Euroopa Liidu viisakeeld Vene kodanikele ainus viis Vene riigipead mõjutada. Samuti kutsus Zelenski oma õhtuses sõnavõtus väsitama Venemaa ära poliitiliselt, majanduslikult ja sõjaliselt. Ööpäeva jooksul pommitasid Vene väed mitmeid asulaid. Ukraina vägede ülemjuhataja sõnul on praegu kõige raskemad lahingud Avdiivkas, Piskõs ja Mariinkas.

Oluline 17. augustil kell 7.25:

- Zelenski: Euroliidu viisakeeld on ainus viis mõjutada Putinit;

- Podoljak: järgmistel kuudel on oodata veel rünnakuid Vene vägede tagalasse:

- Erdogan ja Guterres neljapäeval Lvivis, et arutada Zelenskiga rahukõnelusi;

- Arestovitš: Putin saatis läände esindajad rahu paluma;

- Olenivkas hukkunud Ukraina sõjavangide kohta Olenivkas ei klapi hukkunute nimekiri;

- Vene väed pommitasid Harkivi ja Mõkolajivi linnu ning Žõtomõri ning Sumõ oblasteid;

- Ukraina vägede juht: Venemaa kasutab kuni 60 000 suurtükimürsku päevas;

- ISW: rünnakud Krimmis osa Ukraina vastupealetungi ettevalmistusest.

Zelenski: Euroliidu viisakeeld on ainus viis mõjutada Putinit

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus USA lehele Washington Post, et ainus viis mõjutada Putini käitumist on Euroopa Liidu viisakeeld Vene Föderatsiooni kodanikele.

Zelenski sõnul "pole [Putinil] muud hirmu kui hirm surma ees ning tema elu sõltub sellest, et kas Vene elanikkond teda ohustab või mitte. Miski muu teda ei ohusta."

Zelenski kutsus oma õhtuses sõnavõtus tegema kõike, mis vaja, et Venemaa väsiks poliitiliselt, majanduslikult ja sõjaliselt kuniks see riik ei suuda enam Ukrainas sõdida.

Podoljak: järgmistel kuudel on oodata veel rünnakuid Vene vägede tagalasse

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak ütles intervjuus ajalehele The Guardian, et Ukraina väed ründavad Vene tagalat, et seal kaost tekitada. Podoljaki sõnul on järgmise kahe-kolme kuu jooksul oodata veel rünnakuid Vene vägede tagalas.

Podoljaki sõnul on Ukraina strateegia hävitada Vene vägede logistika, varustusliinid, laskemoonalaod ja teised sõjaväelised taristuobjektid, mis tekitaks omakorda kaoseseisundi Vene vägede seas.

Nõuniku sõnul ei ole Ukraina vasturünnakud sellised nagu Vene armeel. Vene väed kasutavad tema sõnul 60ndatest ja 70ndatest pärit taktikaid – rünnata suure hulga elavjõu ja suurtükitulega, mille käigus hävisid näiteks Mariupoli linn ja Severodonetsk.

Lehe hinnangul võib Podoljaki remarkidest välja lugeda Ukraina raskusi koguda piisavas koguses sõdureid ja sõjatehnikat vastupealetungi teostamiseks riigi lõunaosas. Tavaliselt peab ründava poole väed olema kaitsvast poolest kolm korda suuremad.

Podoljak sõnas, et Ukraina vajab lääneriikidelt juurde 50-80 täiendavat mitmikraketiheitjat. Praegu on Ukrainal 16 HIMARS mitmikraketiheitjat ja kolm brittide antud M270 mitmikraketiheitjat.

Podoljaki sõnul on eesmärgiks vähendada Vene vägede sõjalist jõudu kahjustades Vene vägede varustusliine ja jättes nad ilma täiendavast varustusest ja laskemoonast.

Presidendi nõuniku sõnul peab Ukraina ka Kertši väina ületavat Krimmi silda legitiimseks sihtmärgiks, kuna see on ehitatud ebaseaduslikult ning selle kaudu varustatakse Vene vägesid Krimmis.

Podoljaki hinnangul ei ole võimalik Venemaaga pidada sisukaid rahuläbirääkimisi enne kui Vene väed saavad selgelt Ukrainas lüüa. Podiljak oli sõja alguses toimunud rahukõneluste Ukraina delegatsiooni liige.

Erdogan ja Guterres neljapäeval Lvivis, et arutada Zelenskiga rahukõnelusi

Türgi president Recep Tayyip Erdogan ja ÜRO peasekretär António Guterres külastavad neljapäeval Lvivi linna Lääne-Ukrainas Ukraina president Zelenski kutsel. Arutlusel on Vene-Ukraina sõja lõpetamine diplomaatiliste vahendite kaudu. Gueterres kavatseb Zelenskiga arutada ka Zaporižžja tuumajaama olukorda.

Erdogan kavatseb Zelenskiga arutada ka Türgi-Ukraina strateegilist partnerlust.

Türgi ja Vene riigipead kohtusid 5. augustil Sotšis. Varem on Erdogani presidendi nõunik UNIANI teatel öelnud, et maailma ei saa lõpetada sõda Ukrainas ignoreerides Venemaad, vahendab UNIAN.

Gueterres kavatseb reedel külastada ka Odessat, kust eksporditakse ÜRO ja Türgi vahendusel sõlmitud viljaekspordi alusel Ukraina vilja, vahendas Ukrainska Pravda.

Arestovitš: Putin saatis läände esindajad rahu paluma

Ukraina presidendi nõuniku Oleksii Arestovitši sõnul saatis Venemaa president lääneriikidesse "väga tõsiseltvõetavad inimesed," rahuettepanekuga. Arestovitši hinnangul eelistab Vene valitsus kokkulepet Ukraina osas selgele kaotusele, mille tagajärjel Putin võib võimu kaotada, vahendab Ukraina uudisteagentuur UNIAN.

Väidetavalt algatas Vene pool ka märtsis Istanbulis toimunud kõnelused, mille raames olevat lubatud tõmbuda tagasi 23. veebruari piiridele. Väidetavalt soovib Vene pool nüüd nõudlikumalt läbirääkimisi.

Arestovitši sõnul tegi ta sellised järeldused kaudsete andmete põhjalt, mitte riigisaladuste baasil.

UNIAN juhib ka tähelepanu asjaolule, et viimases sõnavõtus esmaspäeval rääkis Putin ainult Donbassi "vabastamisest", mitte teistest Ukraina regioonidest.

Olenivkas hukkunud Ukraina sõjavangide kohta Olenivkas ei klapi hukkunute nimekiri

Ukraina uudisteagentuuri Unian teatel ei ole Ukraina esindajad saanud rünnakus viga saanud sõjavangidega kohtuda. Ukraina parlamendi inimõiguste voliniku Dmõtro Lubinetsi sõnul uurib Olenivka rünnakut eraldiseisev ÜRO juurdlus.

Voliniku sõnul esinevad ebakõlad hukkunute ja haavatute nimekirjades, mille Vene Föderatsioon ametlikult avaldas.

Ukraina sõnul oli 29. juulil toimunud vangla rünnaku puhul tegemist Vene vägede poolt etteplaneeritud rünnakuga.

Vene väed pommitasid Harkivi ja Mõkolajivi linnu ning Žõtomõri ning Sumõ oblasteid

Harkivit pommitati Vene mitmikraketiheitjaga 9A52-4 Tornado. Tegu on riigi uusima raketiheitjaga.

Mõkolajivi linnapea Oleksandr Sienkevõši sõnul oli ööl vastu kolmapäeva kuulda linnas mitmeid plahvatusi.

Harkivi oblasti juhi Oleg Sinehubovi sõnul sai teisipäeva õhtul toimunud rünnakus üks inimene surma ja kaheksa inimest vigastada.

Žõtomõri oblastit tulistati distantsilt Su-34 lennukite peale Kh-59 Ovod juhitava tiibraketiga.

Sumõ oblasti pihta tulistati 12 korda, hukkunutest ega kannatanutest teateid praegu ei ole.

Ukraina vägede juht: Venemaa kasutab kuni 60 000 suurtükimürsku päevas

Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi sõnul pommitavad Vene päev ööpäevas Ukraina territooriumi ligikaudu 700-800 korda. Zalužnõi sõnul kasutavad Vene väed ööpäevas Ukraina vastu kuni 60 000 suurtükimürsku.

Zalužnõi sõnul on Vene vägede põhiline eesmärk sõjas praegu Donetski oblasti vallutamine. Ülemjuhataja sõnul on kõige raskemad lahingud Avdiivkas, Piskõs ja Mariinkas.

ISW: rünnakud Krimmis osa Ukraina vastupealetungi ettevalmistusest

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) sõnul aitavad erinevad rünnakud Krimmis kaasa Ukraina vägede vastupealetungile Hersoni oblastis. Kuigi Ukraina valitsus ei ole ametlikult rünnakuid omaks võtnud on rünnakud osa laiemast Vene vägede logistika häirimisest.