OTSE neljapäeval ja reedel: linnaruumifestival "Tulevik on täna/v"

PROGRAMM NELJAPÄEVAL, 18. AUGUSTIL

12:00 – 12:25 Festivali avamine

12:30 – 13:25 Ettekanne – mida ütlevad numbrid Tallinna liikluskultuuri kohta?

Tallinna ja teiste linnade liikluskaameratest kogutud andmeid tutvustab Karen Burns, ettevõtte FYMA tegevjuht. Milliseid andmeid on tänaseks juba kogutud ning mida saame nende põhjal järeldada?

13:30 – 14:25 Vestlusring: Vastutustundlik ettevõtlus ehk ettevõtja roll kliimakriisi keskmes

Mida teevad täna erinevate valdkondade ettevõtjad selleks, et kliimakriisiga toime tulla ja seda leevendada? Vestlust modereerib Erki Ani, Cleantech Estonia tegevjuht.

Osalevad: Reelika Maranik (Kõu Mobility Grupi turundusjuht), Joosep Vimm (Tallinna abilinnapea ettevõtluse, innovatsiooni, turismi ja ringmajanduse valdkonnas), Rasmus Udde (Sunly innovatsiooni ja ESG juht), Erki Ani (Cleantech Estonia tegevjuht, moderaator).

14:30 – 15:25 Vestlusring: Kuidas aitavad haljastuslahendused luua meile parema keskkonna?

Rohealad ei ole ainult puhkealad vaid ka linna mikrokliima ja elurikkuse kujundajad. Haljastuse abil on võimalik luua looduspõhiseid lahendusi, mis aitavad linnas leevendada soojussaarte teket ning üleujutusohtu, summutada müra, puhastada õhku, suurendada elurikkust ja palju muud. Seda laadi lahendused on äärmiselt olulised nii looduskeskkonnale, kui inimese füüsilisele ja vaimsele tervisele.

Vestlust modereerib Kristiina Kupper, osalevad Merle Karro-Kalberg, Hannes Aava ja Merle Kuris

15:30 – 16:25 Vestlusring: Nähtamatud saastajad: õhu- ja mürasaastest Tallinna linnaruumis.

Õhu- ja mürasaaste on kliimamuutuste kõrval enim eurooplastele halbu tervisenäitajaid põhjustavad keskkonnategurid. Hinnanguliselt kulub liiklusmürast tingitud haiguste ravikuludeks Tallinnas umbes 125 miljonit eurot aastas. Välisõhu puhtuse poolest on Eesti EL-i nõuete kohaselt esirinnas, aga just Tallinna kesklinn on kõige reostatuma õhuga paik Eestis. Mida teame hetkeseisust seoses õhu- ja mürasaastega Tallinnas ning kuidas neid vähendada? Vestlust juhib Valdo Jahilo.

Osalevad: Marko Ründva (keskkonnamüra konsultant, Kajaja Acoustics), Pille Antons (ELLE vanemekspert), Liia Hänni (E-riigi Akadeemia vanemekspert), Valdo Jahilo (moderaator)

17:30 – 18:30 Tipptunnikontsert: EiK koos Maris Pihlapi ja Mattias Tirmastega

EiK on Eesti muusik ja luuletaja, kes seob oma loomingus emakeelsed tekstid ning alternatiivse hiphopi. Püüdes pidevalt elu lihtsustatud lühivormidesse jäädvustada, triivib EiK üha kaugemale räppmuusika seatud piiridest ning tikib oma teostesse mõjutusi nii indiest, filmikunstist kui viimaste sajandite sürrealistidest.

18:45 – 20:00 Vestlusring: Miks mitte 30 km/h, kui tänavakasutajate jaoks on see peamine vajadus? kureerib Elav Tänav

Millised on tänava erinevad funktsioonid? Keda silmas pidades ehitame tänavaid ning kuidas teame, mida keegi vajab? Kuidas teha nii, et tänavad oleks enamat kui lihtsalt läbisõiduks?

Osalevad: Ave Habakuk (MTÜ Elav Tänav juhatuse liige, teenusedisainer), Marek Rannala (Liikuvusagentuuri ekspert), Grigori Parfjonov (Tallinna Transpordiameti liiklusekspert), Mari Jüssi (Tallinna Transpordiameti liikuvusekspert), Olari Kärmas (Tallinna ruumiloome kompetentsikeskus)

PROGRAMM REEDEL, 19. AUGUSTIL

Festivali lavaprogramm keskendub vestlusringidele. Võtame luubi alla Tallinna kliimakavas toodud teemad fookusega tänava- ja linnaruumile. Ootame kõiki kuulama ja kaasa mõtlema! Olenevalt vestlusringi ajaraamist võtavad vestlusringid vastu ka küsimusi publikust.

12:00 – 12:55 Kogemuslugu: Lahti – Euroopa rohepealinn 2021 (inglise keeles)

Milla Bruneau, Lahti European Green Capital 2021 tegevjuht jagab Lahti kogemust rohepealinnana. Kuuleme lähemalt sellest, millist kasu sai Lahti rohepealinna tiitlist - kuidas muutus Lahti kuvand, kuidas kohalikud elanikud mõistsid tiitlist tulenevaid kasutegureid ning kuidas muutus linn atraktiivseks rahvusvahelistele ettevõtetele.

13:00 – 13:55 Paneel: Terves kehas terve laps - kuidas turvaline koolitee saab toetada liikumist rattaga ja jalgsi

Vestlusringis tuleb arutluse alla miks on oluline, et laste koolitee oleks turvaline ja soodustaks aktiivseid liikumisviise; mida annab füüsiline aktiivsus lastele; milliste võtetega saavutada turvaline kooliümbrus ning millised tingimused peaksid olema täidetud, et lapsevanem lubaks oma lapsel iseseisvalt koolis käia.

Vestlust modereerib Madle Lippus (Tallinna linnaplaneerimise abilinnapea ), osalevad Karmo Kuri (Nõmme Linnaosavanem), Leene Korp (Tartu Ülikooli liikumislabor, programmi Liikuma Kutsuv Kool aktiivse koolitee projektijuht).

14:00 – 14:55 Vestlusring: Tallinna kliima on muutumas – kuidas seda leevendada ja kohaneda?

Tallinn muutub aina rohkem autokesksemaks linnaks, kus kliimamuutuste mõju näeme juba täna. Läbi nutikama linnaplaneerimise ja looduskeskkonna prioriteedina hoidmise on aga võimalik tulevikus teha kõigil paremaid valikuid ning leevendada tekkinud kahjusid.

Osalevad: Grete Arro (keskkonnapsühholoog), Raido Roop (linna strateegiadirektor), Jevgeni Ossinovski (Tallinna linnavolikogu esimees), Helen Sooväil-Sepping, modereerib Anna Teele Orav (EPL).

15:00 – 15:55 Vestlusring: me peame rääkima tõukeratasest.

Elektrilised tõukerattad on viimastel aastatel asunud jõudsalt Eesti suuremate linnade tänavaid vallutama. Linnaruum kuulub kõigile - liikugu nad mistahes viisil. Millised on elektriliste tõukerataste eelised ja puudused ning milline võiks olla tõukerataste kui liikumisvahendite tulevik - seda arutamegi tõuksiteemalises vestlusringis.

Osalevad: Jako Stein (Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti ligipääsetavuse vanemspetsialist), Klemet-Gustav Tamm (Bolt'i riistvara peaiinsener), Vladimir Svet (Tallinna abilinnapea), Karen K Burns (FYMA tegevjuht ja liiklusandmete koguja), Sander Olo (linnaaktivist, moderaator).