Saksa energiaettevõtte Uniperi kahjum jõudis 12 miljardini

Soome ettevõtte Fortumi Saksa tütarettevõtte Uniper on gaasitarnete vähenemise ja Nord Stream 2 gaasitoru peatamise ning fikseeritud tarbijahindade tõttu 12 miljardi euroga miinuses, vahendab Soome rahvusringhääling Yle .

Saksa energiaettevõte Uniper teatas, et nad olid 2022. aasta esimeses pooles 12 miljardi euroga miinuses.

Uniperi pressiteate sõnul on ettevõtte kaotused tingitud Vene gaasi ekspordi vähenemisest, mis on tinginud üle poole rahalistest kaotustest.

Nord Stream 2 gaasijuhtme kasutusele mittevõtmise tõttu kaotas Uniper peaaegu kolm miljardit eurot.

Uniper teatas, et tarbijatele gaasi tagamiseks on ettevõte olnud sunnitud ostma maagaasi turuhindade järgi, mis on praegu äärmiselt kõrged.

Soome Fortum jõudis Saksa valitsusega juulis põhimõttelise kokkuleppeni, mille alusel Saksamaa Uniperi päästab.