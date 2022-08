Norra metallifirma sulgeb energiakriisi tõttu suure alumiiniumitehase

Alumiiniumi tootmine nõuab palju elektrit ja Slovalco rajatise sulgemine näitab järjekordselt, et Euroopat räsib energiakriis. Hiljuti teatas Euroopa üks suurimaid tsingitootjaid Nyrstar, et peatab septembris oma Hollandis asuvas Budeli sulatustehases tootmistegevuse.

Slovalco suuromaniku Hydro teatel oli tehase sulgemine vastus ebasoodsatele tingimustele. Firma tõi välja ka kõrged elektrihinnad. Hydro teatas, et sulatuskoda töötas 60-protsendilise võimsuse juures ja kannaks märkimisväärset kahjumit, kui jätkaks tegevust pärast 2022. aastat.

Teisipäeval teatas Hydro, et 22. augustil algab tööliste streik firma Norra alumiiniumitehases. See suurendab tarnehäireid veelgi.

Slovalco tehase sulgemine mõjutab ka Slovakkia majandust. Tehas on üks suurimaid tööandjaid Banska Bystrica piirkonnas.

"Paratamatult toovad Euroopa kõrged elektrihinnad kaasa energiamahukate metallitehaste suurema sulgemise laine. Paljud tsingi sulatustehased on Euroopas aasta läbi töötanud alla täisvõimsuse, kuid see on esimene täielik sulgemine suures rajatises," ütles finantsfirma BMO Capital Markets analüütik Colin Hamilton.