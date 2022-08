Auvere elektrijaam läheb sügisel uuesti kuuks ajaks remonti

Elektri kolmapäevase hinnarekordi üks põhjuseid on praegu käsil olev Narva elektrijaamade mitme energiaploki remont. Ehkki lähipäevil käivitatakse kaks plokki taas, siis sügisel ootab Auvere elektrijaama kuu aega vältav remont.

Enefit Poweri juhatuse esimees Andres Vainola rääkis ERR-i raadiouudistele, et kokku on nende tootmisvõimekus ligikaudu 1300 megavatti, millest on praegu turul vaid veidi üle kolmandiku.

"Kui kogu Baltikumi vaadata, siis veel eile oli pea 2000 megavatti gaasijaamu turult väljas, täna on see 1500. Üks gaasiplokk Leedus on töös," kirjeldas ta olukorda.

Kolmapäeval oli Enefitil seitmest energiaplokist töös kolm ja nüüd käivitatakse neljanda esimest katelt, mis jõuab turule neljapäeval või reedel. Reedel alustatakse ka Auvere jaama käivitamisega.

"Selle järel on meil seitsmest energiaplokist viis turul. Suvine, energia mõttes madala nõudlusega periood ju ongi see, kus me elektrijaamu remondime ja hooldame," põhjendas ta.

Vainola lisas, et paljude energiaplokkide korraga hooldusesse panek on täiesti tavapärane tegevus, sest ka kogu regiooni vaadates on paljud juhitavad tootmisvõimsused erinevatel energiaettevõtetel suviti remondis.

Hooldust planeeritakse aasta või poolteist ette, et jõuda tellida vajalikud varuosad. Hoolduse käigus käiakse läbi kõik sõlmed alates kütuse etteandest, katlaseadmetest ja kõigist kateldega kaasnevatest mehhanismidest kuni turbiini ja generaatorini.

Auvere elektrijaama aastaremont toimub sel aastal oktoobri keskelt kuni novembri keskpaigani ning seda põhjusel, et saaks mitu asja korraga ära teha.

"Meil on samale pikale ajale, kui on tavaline aastahooldus, planeeritud massiivselt teisi tegevusi. Esiteks ühendame aastahoolduse ajal Auvere elektrijaama kütuseetteande juurde meie uue, ehitatava keemiatehase etteande ja viime samal ajal läbi Auvere elektrijaama moderniseerimist, et selle töökindlust tõsta," selgitas Vainola.

Suvised hooldused on ette nähtud selleks, et vältida talviseid tõrkeid, kuid avariisid võib Enefiti esindaja sõnul sellegipoolest ette tulla. Siiski aitab hooldus tagada, et neid oleks minimaalselt ja töökindlus oleks maksimaalselt kõrge.

Kolmapäeval kella 18 ja 19 vahel kerkib elektri börsihind nii Eestis, Lätis kui ka Leedus 4000 euroni megavatt-tunni eest, sest nõudlus turul ületab pakkumise.