Uuring: Trussil on Sunaki ees suur edumaa

Uuringust selgus, et 60 protsenti tooride liikmetest on juba hääletanud. Teised uuringud on andnud sarnaseid tulemusi. Sunaki toetajad väidavad, et tooride partei liikmete küsitlemise meetodid on ebatäpsed, vahendas The Times.

Sunak jätkab valimiskampaanias Trussi ründamist. Sunak hoiatas, et Trussi plaanid võidelda elukalliduse kriisiga viib miljonid inimesed "vaesusse".

Ajalehe The Guardian kätte sattunud salvestisel ütles tollane rahandusministeeriumi peasekretär Truss, et Suurbritannia proovib leida lihtsaid vastuseid ja süüdistas tootlikkuse probleemis töötajate oskusi.

Kolmapäeva hommikul väitis valitsuse liige Kit Malthouse, et "riigis on olnud mõnda aega tootlikkuse probleem". Malthouse leidis, et riigis pole tehtud piisavalt investeeringuid masinatesse.

Tarbijahinnaindeks tõusis brittide jaoks juulis 10,1 protsendini. Tegu on kõrgeima inflatsiooni tasemega alates 1982. aastast. Energiahinnad on paari kuuga tõusnud üle 50 protsendi.

Teisipäeval ütles Sunak, et Trussil puudub kindel plaan, kuidas toetada inimesi energiaarvete maksmisel.

Trussi toetav endine tervishoiuminister Sajid Javid rõhutas kolmapäeval, et Trussil on olemas konkreetsed plaanid ja tuleb nendega välja septembris. Siis valmib riigis erakorraline eelarve. Javid ei toeta ka opositsiooniliidri Keir Starmeri plaani külmutada talveks energiaarved.

Partei uus juht selgub 5. septembril. Uuest tooride juhist saab ka Suurbritannia järgmine peaminister.