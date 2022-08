Saudi Araabia mõistis naise Twitteri kasutamise pärast 34 aastaks vangi

Saudi Araabia kohus mõistis Twitteri konto kasutamise pärast 34 aastaks vangi kahe lapse ema Salma al-Shehabi. Võimud väidavad, et naine jälgis sotsiaalmeedias teisitimõtlejaid ja jagas nende postitusi.

Saudi Araabia erikohus langetas otsuse nädalaid pärast USA presidendi Joe Bideni visiiti kuningriiki. Juhtum on näide, kuidas riigi juht Mohammed bin Salman piirab riigis sõnavabadust. Saudi Araabia omab aga riikliku investeerimisfondi kaudu osalust Twitteris. Fondi juhib bin Salman, vahendas The Guardian.

34-aastane Salma al-Shehab on kahe väikese lapse ema. Kohus mõistis ta alguses kolmeks aastaks vangi, kuna ta kasutas sotsiaalmeediat "avalike rahutuste tekitamiseks". Apellatsioonikohus määras Salma al-Shehabile esmaspäeval uue karistuse, 34 aastat vangistust.

Ajalehe The Guardian teatel sisaldasid uued süüdistused väidet, et Shebab aitas neid, kes üritavad tekitada avalikke rahutusi ning destabiliseerida riigi julgeolekut. Väidetavalt jälgis Shebab nende Twitteri kontosid.

The Guardiani teatel polnud Shebab häälekas Saudi Araabia aktivist. Ta õppis Leedsi ülikoolis ja tal oli Twitteris 2597 jälgijat. Ta jagas mõnikord paguluses elavate Saudi Araabia teisitimõtlejate postitusi.

Üks Twitteri suurimaid investoreid on Saudi Araabia miljardär prints Alwaleed bin Talal, kes oma investeerimisfirma Kingdom Holdingsi kaudu omab Twitteris umbes viie protsendilist osalust. Hiljuti teatas Kingdom Holdings, et müüs 1,5 miljardi dollari eest umbes 17 protsenti oma ettevõtte osalusest riiklikule investeerimisfondile. Twitter väidab, et investorid ei mängi firma igapäevases juhtimises mitte mingit rolli.