Karm kuumalaine põhjustab Hiinas suuri elektrikatkestusi

Ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et Hiinat räsib karm kuumalaine, mis toob kaasa suuri elektrikatkestusi.

Osa Hiinat kannatab viimase kuue aastakümne karmima kuumalaine käes. Riigi kesk- ja edelapiirkondades on temperatuur kuni 43 kraadi. Kuumalaine langes kokku ka vihma puudumisega, suurtes jõgedes langeb veetase. Kuumalaine suurendab kliimaseadmete kasutamist, see suurendab koormust elektrivõrgule, vahendas The Wall Street Journal.

Hiina edelaosas asuv Sichuani provints sõltub hüdroenergiast. Provintsi võimud käskisid esmaspäeval sulgeda 19 tehast. Samuti peavad teised tehased piirama tootmistegevust. Kärped mõjutavad ka Foxconni tehast, mis paneb kokku Apple' telefone. Toyota ja Volkswagen teatasid, et nende tehased peatasid ajutiselt Sichuanis oma tegevuse.

Hiina asepeaminister Han Zheng teatas kolmapäeval, et riik suurendab toetusi söeelektrijaamadele, et vältida elektrikatkestusi. Sichuanis elab 84 miljonit inimest, 2021. aastal sai provints 80 protsenti oma elektrist hüdroenergiast. Sichuan varustab elektriga ka olulisi Hiina suurlinnasid, nagu Shanghai.

Kuumalaine räsib ka Hiina põllumajandussektorit. August ja september on Hiinas teravilja tootmise jaoks kriitiline periood. Võimud teatasid, et proovivad teraviljatoodangut hoida stabiilsena.

Finantsfirma ANZ ökonomist Xing Zhaopeng ütles, et põua tõttu tõusevad Hiinas juur- ja puuviljade hinnad. 12. augustil teatas Hiina meedia, et Anhui provintsi pealinnas Hefeis tõusis kanamunade hind juuniga võrreldes umbes 30 protsenti.