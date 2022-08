Oluline 18. augustil kell 20.34:

- Zelenski: läbirääkimised Venemaaga võimalikud ainult Vene vägede lahkudes;

- Erdogan hoiatas uue Tšornobõli katastroofi eest;

- Türgi meedia: Putin on võib olla valmis Zelenskiga kohtuma;

- Venemaa palus Zaporižžja tuumajaama töötajatel reedel mitte tööle tulla;

- Venemaa teatas neljapäeval, et võib Zaporižžja tuumajaama sulgeda;

- Ukraina hävitas riigi lõunaosas järjekordse Venemaa laskemoonalao;

- Vene väed pommitasid Harkivit, hukkus vähemalt seitse inimest;

- Kiiev: Ukraina tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Donetski oblastis;

- Zelenski: 55 diplomaatilist esindust jätkavad tööd Kiievis;

- Vene meedia: Moskva nimetab Krasnodari linnapea ajutiselt okupeeritud Harkivi oblasti juhiks;

- ISW: Moskva muretseb üha rohkem okupeeritud Krimmi julgeoleku pärast;

- Ukraina: viimase 24 tunni jooksul suri Donetski oblastis Vene rünnakute tõttu kolm tsiviilisikut;

- ÜRO juht kohtub neljapäeval Ukrainas Zelenski ja Erdoganiga;

- Briti luure: Vene tankide suured kaotused tulenevad reaktiivsoomuse kehvast kasutamisest;

Zelenski: läbirääkimised Venemaaga võimalikud ainult Vene vägede lahkudes

Erdogan ütles pressikonverentsil Lvivis, et Türgi soovib Vene-Ukraina sõjas leida sõjale diplomaatilist lahendust ning seisab Ukraina pool.

Ukraina president Volodõmõr Zelenski sõnul puudub Ukrainal usk läbirääkimistesse Vene föderatsiooniga. "Ma olen väga üllatunud, et nemad (Vene Föderatsioon) on valmis mingisuguseks rahuks. Inimesed, kes tapavad ja vägistavad iga päev ning ründavad meie tsiviilisikuid, tsiviiltaristut tiibrakettidega – sellised inimesed ei taha rahu. Seega esmalt tundub mulle, et nad peaks vabastama end meie territooriumitele ja siis vaatab hiljem..," vahendas Ukraina portaal Suspilne.

Zelenski teatas 7. augustil, et pseudo-referendumid okupeeritud Ukraina territooriumil välistavad igasugused rahuläbirääkimised.

Türgi president lisas "Ma usun jätkuvalt, et sõda lõppeb lõpuks läbirääkimiste laua taga. Härra Zelenski ja Guterres on minuga ühel meelel,". Erdogan väljendas valmidust olema läbirääkimistele vahendajaks.

Ukraina välisminister Dmõtrõ Kuleba sõnul ei ole keegi neid sundinud tegema järeleandmisi Vene poolele.

Erdogan hoiatas uue Tšornobõli katastroofi eest

Neljapäeval väljendas Türgi president Recep Tayyip Erdogan Lvivis pressikonverentsil sügavat muret Zaporižžja tuumajaama ümber toimuvate lahingute pärast, hoiatades uue Tšornobõli katastroofi eest.

ÜRO peasekretär Antonio Guterrese sõnul oleks Zaporižžja tuumajaama kahjustamine enesetapp ning kutsus ülesse tuumajaama piirkonda demilitariseerima.

Guterres kutsus ülesse ka Vene poolt andma ligipääsu Olenivka vanglale, kus Vene rünnakus hukkus ja sai haavata Ukraina sõjavange. Guterrese sõnul on ÜRO jaganud oma külastuse plaani ka Vene ning Ukraina osapoolega.

Türgi meedia sõnul võib Erdogan vahendada Zelenskile Putini valmidust kahepoolseks kohtumiseks

Türgi uudisteportaali CNN Türk hinnangul on enne neljapäevast Türgi ja Ukraina presidendi ning ÜRO juhi kohtumist Lvivis näha Vene retoorika pehmenemist.

CNN Türk väidab oma Vene allikatele tuginedes, et Putin võib olla valmis kohtuma Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga. Zelenski on varem Putinile neli korda pakkunud kahepoolset kokkusaamist, mille Moskva on alati tagasi lükanud. Putin ja Türgi president Recep Tayyip Erdogan kohusid 5. augustil Sotšis Lõuna-Venemaal.

CNN Türk toob välja, et varem soovis Vene pool läbirääkimiste ajakava, mille saaks hiljem kahe riigipea vahel kokku leppida, kuid nüüd tahetakse olulised küsimused läbi arutada riigipeade vahel enne delegatsioonide vahel kõneluste jätkamist.

Türgi president Tayyip Erdogan kohtumas Ukraina president Volodõmõr Zelenskiga Autor/allikas: SCANPIX/Murat Cetinmuhurdar/Turkish Presidential Press Office/Handout via REUTERS

Venemaa palus Zaporižžja tuumajaama töötajatel reedel mitte tööle tulla

NBCNews korrespondent Josh Lederman teatas Twitteris, et tema Ukraina luureallikad kinnitasid talle, et Vene okupatsiooniväed ütlesid Zaporižžja tuumajaama töötajatele, et nad reedel tööle ei läheks.

Venemaa teatas varem, et Ukraina plaanib tuumajaama ümbruses provokatsiooni. Ukraina allikad on varasemalt korduvalt nimetanud rünnakuid jaama ümbruses Vene vägede provokatsiooniks ja tuumašantaažiks.

Ukraina luure hoiatas neljapäeval ka avalikult, et Vene väed võivad tuumajaamas reedel teha teoks provokatsiooni.

#ГУРінформує

‼️19 серпня рашисти готують провокацію на ЗАЕС



▪️Окупанти оголосили несподіваний "вихідний" на Запорізькій атомній станції. 19 серпня на ЗАЕС буде знаходитись тільки оперативний персонал. Всім іншим співробітникам вхід буде закрито. pic.twitter.com/QLE0gl33J8 — Defence intelligence of Ukraine (@DI_Ukraine) August 18, 2022

Luureülevaate järgi on jaamast ootamatult lahkunud ka Vene Rosatom esindajad. Vene kaitseministeerium on avalikult teatanud, et Ukraina väed võivad tuumajaama territooriumil teha terroriakte.

Venemaa teatas neljapäeval, et võib Zaporižžja tuumajaama sulgeda

Venemaa kaitseministeerium lükkas neljapäeval tagasi paljude riikide ettepaneku kehtestada Zaporižžja tuumajaama ümbrusesse demilitariseeritud tsoon. Selle asemel ähvardasid Vene võimud tuumajaama sulgeda kui rünnakud jaama pihta jätkuvad.

Ukraina riikliku energiaagentuuri Energoatomi sõnul võib jaama sulgemine suurendada tuumaõnnetuse ohtu jaamas. Tuumajaama generaatorite eemaldamisel ei toimu enam tuumakütuse jahutamist. Tuumajaama sulgemine on keeruline protsess, mille käigus tuleb peatada tuumareaktsioon nõnda, et tuumakütus ei soojeneks üle.

Zaporižžja tuumajaam asub suure veereservuaari kaldal. Ukraina väed kontrollivad põhjakallast ning Vene väed lõunakallast. Viimastel nädalatel on jaama mitmel korral rünnatud, mille puhul Vene ja Ukraina väed on rünnakutes teineteist süüdistanud.

Ukrainlased kogusid rahvahanke käigus raha satelliitide kasutamiseks

Ukraina poliitik Serhii Prõtula juhtis rahakogumise kampaaniat, mille käigus osteti erasatelliitide kasutamise õigus. Satelliitide kasutamise õigus anti Ukraina kaitseministeeriumile ja nende abil saab sõja olulisemaid kohti täpsemalt vaadata.

Algselt koguti raha Türgi Bayraktar droonide ostmiseks, kuid droonide tootja kinkis need Ukrainale tasuta. Säästetud raha (16 miljonit grivnat ehk 16 miljonit eurot) sai selle asemel kasutada satelliitide kasutusõiguse ostmiseks.

Ukraina hävitas riigi lõunaosas järjekordse Venemaa laskemoonalao

Ukraina sõjaväe lõunaringkond teatas, et hävitas riigi lõunaosas Venemaa laskemoonalao. Ukraina teatel hukkus 29 Venemaa sõdurit ning hävis viis sõjamasinat.

Vene väed pommitasid Harkivit, hukkus vähemalt 12 inimest

Harkivi oblasti juhi Oleh Sinehubovi sõnul puhkes Harkivi Saltivka rajoonis Venemaa pommitamise tagajärjel tulekahju. President Volodõmõr Zelenski ütles hiljem, et rünnaku tõttu hävis täielikult elumaja. Harkivi võimude teatel sai Venemaa rünnaku tõttu surma vähemalt 12 inimest ja vigastada 20 inimest.

Venemaa jätkas neljapäeval Harkivi pommitamist. Sinehubovi sõnul pommitas Venemaa Harkivis ühiselamut, üks inimene sai surma ja 18 vigastada. Vigastatute hulgas oli ka kaks last.

Vene pommitamises hävinud trammidepoo Harkivis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Vitalii Hnidyi

Kiiev: Ukraina tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Donetski oblastis

Ukraina sõjaväe peastaap teatas neljapäeval, et riigi armee tõrjus tagasi Venemaa rünnakud Donetski oblastis.

"Venemaa armee pealetung Mõkolaivka-Võimka suunas ebaõnnestus, vastane taganes," teatas peastaap. Selles suunas asub ka strateegiliselt tähtis Kramatorski linn, vahendas CNN.

Peastaabi teatel toimuvad kõige ägedamad lahingud Bahmuti linna ümbruses.

"Vaenlane keskendub jätkuvalt täieliku kontrolli kehtestamisele Luhanski ja Donetski territooriumidel. Vaenlane on säilitanud ajutiselt vallutatud Hersoni oblasti alad ning osad Harkivi, Zaporižžja ja Mõkolajivi oblastite alad," teatas peastaap.

Zelenski: 55 diplomaatilist esindust jätkavad tööd Kiievis

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles oma igaõhtuses pöördumises, et 55 saatkonda jätkavad Kiievis oma tööd.

Vene meedia: Moskva nimetab Krasnodari linnapea ajutiselt okupeeritud Harkivi oblasti juhiks

Venemaa meedia väidab, et Moskva määrab Krasnodari linnapea juhtima okupeeritud Harkivi oblastit. Raadio Vaba Euroopa veebilehe Rferl teatel kinnitasid seda veel kaks anonüümset allikat, vahendas Rferl.

Venemaa jätkab Harkivi pommitamist Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

ISW: Moskva muretseb üha rohkem okupeeritud Krimmi julgeoleku pärast

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) teatel muretseb üha rohkem okupeeritud Krimmi julgeoleku pärast. Ukraina jätkab Krimmis Vene baaside ründamist.

ISW teatel on hiljutised Ukraina rünnakud pannud Vene väed Krimmis kõrgendatud valmisolekusse ja viinud logistika ja juhtimise ümberstruktureerimiseni. Ukraina luure teatel viib Moskva Krimmis asuvad hävitajad sügavamale poolsaarele ja Venemaale.

Russian military leadership is falsely claiming that recent #Ukrainian strikes on Russian military objects in #Crimea are terrorist attacks to deflect calls to designate #Russia as a state sponsor of terrorism.

Read our full report w/ @criticalthreats: https://t.co/lt64oCp1oh pic.twitter.com/CA6ulG7dZV — ISW (@TheStudyofWar) August 18, 2022

Venemaa meedia teatel nimetas Kreml oma Musta mere laevastikule uue juhi, vahendas The Guardian. Laevastiku eelmine juht Igor Ossipov vallandati, kuna aprillis uppus lipulaev Moskva.

Uueks Musta mere laevastiku juhiks sai Viktor Sokolov, kes töötas varem Peterburis Kuznetsovi mereväeakadeemia juhatajana.

Ukraina: viimase 24 tunni jooksul suri Donetski oblastis Vene rünnakute tõttu kolm tsiviilisikut

Donetski oblasti kuberner Pavlo Kõrõlenko teatas neljapäeval, et viimase 24 tunni jooksul suri oblastis Venemaa rünnakute tõttu kolm tsiviilisikut. Kuberneri sõnul sai haavata veel kuus inimest.

ÜRO juht kohtub neljapäeval Ukrainas Zelenski ja Erdoganiga

ÜRO peasekretär Antonio Guterres kohtub neljapäeval Ukrainas Volodõmõr Zelenski ja Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoganiga. Guterres kohtub Zelenskiga Lvivis ning arutab olukorda Zaporižžja tuumajaamas, vahendas Reuters.

Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy welcomed his Turkish counterpart Recep Tayyip Erdogan in the Ukrainian city of Lviv for talks https://t.co/W9A0GJVgeT pic.twitter.com/qufcNWUsgp — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) August 18, 2022

Zelenski nõuab, et Vene väed lahkuksid Zaporižžja tuumajaama territooriumilt, vahendas CNN.

Briti luure: Vene tankide suured kaotused tulenevad reaktiivsoomuse kehvast kasutamisest

Ühendkuningriigi kaitseministeeriumi luureülevaate hinnangul on Vene väed kaotanud palju tanke, kuna nende väed ei kasuta tanki soomuse peale pandud reaktiivsoomust korrektselt. Õigesti kasutatuna vähendab reaktiivsoomus, mis raketitabamuse korral plahvatab, rakettide tõhusust tanki vastu.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 August 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/jzP3uLWyid



#StandWithUkraine pic.twitter.com/8I1UeMp0KE — Ministry of Defence (@DefenceHQ) August 18, 2022

Luureülevaate järgi on tõenäoline, et paljud Vene vägede tankimeeskonnad ei ole saanud piisavat väljaõpet, et reaktiivsoomust õigesti kasutada. Sõja käigus on näha olnud ka Vene vägede juhtimisprobleeme, mille raames muuhulgas ei ole väejuhid suutnud oma alluvate lahingudistsipliini piisaval määral tagada, sh reaktiivsoomuse kasutamisel.

Selliste tegurite kumulatiivne mõju on Vene vägede kehv lahinguvõime Ukrainas.

Ukraina hinnang Venemaa kaotustele

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas neljapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 44 300 (võrdlus eelmise päevaga + 200);

- tankid 1889 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 4179 (+17);

- lennukid 234 (+1);

- kopterid 197 (+1);

- suurtükisüsteemid 1010 (+17);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 265 (+2)

- õhutõrjesüsteemid 136 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 793 (+1);

- tiibraketid 190 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 3061 (+7);

- laevad / paadid 15 (+0);

- eritehnika 93 (+0).

Vene väed kandsid viimase ööpäeva jooksul suurimaid kaotusi Donetski suunal.