Kabuli mošees hukkus plahvatuses vähemalt 21 inimest

Pole veel selge, kes rünnaku korraldas. Ükski rühmitus pole plahvatuse eest vastutust võtnud. Võimude teatel on vigastatute hulgas mitu last, vahendas The Guardian.

Terroriorganisatsioon ISIS-K suurendab rünnakuid Talibani ja tsiviilisikute vastu. Taliban haaras Afganistanis võimu eelmise aasta augustis. Eelmisel nädalal teatas ISIS-K, et tappis Kabulis tähtsa Talibani vaimuliku.

Kabuli elanike teatel korraldas viimase plahvatuse enesetaputerrorist. Talibani poolt ametisse nimetatud Kabuli politsei pressiesindaja kinnitas, et Kabuli mošees toimus plahvatus.

Talibani pressiesindaja Zabihullah Mujahid mõistis plahvatuse hukka ja lubas, et "selliste kuritegude toimepanijad antakse kohtu alla ja neid karistatakse".

Afganistani räsib karm majanduskriis. Rahvusvaheline üldsus ei tunnusta Talibani režiimi ja riigi varad on külmutatud.

Taliban teatas kolmapäeval, et tappis Lääne-Herati provintsis Mehdi Mujahidi. Ta oli endine Talibani komandör ja ainus šiiitliku kogukonna liige Talibani juhtkonnas.

Kolmapäeval toimunud plahvatused toimusid õhtupalvuse ajal. Väidetavalt hukkus ka mošee imaam Amir Muhammad Kabuli, vahendas BBC News.

Mošee rünnakule on eelnenud viimastel nädalatel mitmed teised plahvatused riigis, milles on hukkunud ja viga saanud üle 250 inimese. Tegu on suurima tsiviilkaotuste hulgaga kuu kohta viimase aasta raames.