Telia sulgeb 3G-võrgu tuleva aasta lõpuks

Telia on asunud tegema ettevalmistusi 3G-võrgu sulgemiseks 2023. aasta lõpuks ja vahetab 3G-telefone välja uuema tehnoloogiaga aparaatide vastu.

Maaleht kirjutas, et Telia klientidele, kelle mobiiltelefonid töötavad 3G-võrgus, tulevad postkastidesse teated, et firma sulgeb tuleval aastal 3G-võrgu ning pakub võimalust praegune telefon vahetada uue VoLTE- ehk 4G-telefoni vastu.

Telia meediasuhete juht Raigo Neudorf selgitas, et igal tehnoloogial on kindel eluiga ja kuna uued tehnoloogiad pakuvad praegu juba kordades paremat kasutuskogemust, on otstarbekas osa vanemaid tehnoloogiaid sulgeda ja sealt vabanev sagedusressurss uute tehnoloogiate kasutusse suunata.

"Telia 3G-võrk on plaanis sulgeda 2023. aasta lõpuks. 2G-võrk jääb veel töösse, see on alati toiminud nn turvalahendusena juhul, kui 3G- või 4G-võrku peaksid tabama tehnilised probleemid."

Enamik 3G kliente saab ka pärast 3G-võrgu sulgemist mobiilset kõnesidet edasi kasutada, kuna telefon valib sel juhul kõneside tarbeks 3G-võrgu asemel 2G-võrgu.

"Sellegipoolest soovitame klientidel juba aegsasti kasutusele võtta telefon, mis toetab 4G-kõnesidet ehk VoLTE (Voice over LTE) teenust," sõnas Neudorf.