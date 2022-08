OTSE kell 12: valitsuse pressikonverentsil Kallas, Sikkut, Järvan, Kruuse

Valitsuse istungi päevakorras on 13 punkti. Muuhulgas arutab valitsus majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettepanekut suurendada 2022. aasta lisaeelarves ette nähtud vahenditest AS-i Eesti Varude Keskus (EVK) aktsiakapitali, et finantseerida riikliku maagaasivaru moodustamist. ASi Eesti Varude Keskus aktsiakapitali suurendatakse kolmandat korda. Juunis ja juulis korraldatud kahe hanke tulemusena on sõlmitud maagaasivaru ostulepingud kokku 200 GWh ulatuses. Valitsus andis Varude Keskusele ülesande moodustada riigieelarvega eraldatavate vahendite arvelt riigi tegevusvaruna maagaasivaru koguses kuni 1 TWh.

Rahandusminister teeb valitsusele ettepaneku anda sihtasutusele Põhja-Eesti Regionaalhaigla tõrgeteta majandustegevuse ja vajalike käibevahendite tagamiseks laenu arvelduskrediidi vormis 10 miljonit eurot tähtajaga kolm aastat. PERH vajab arvelduskrediiti EL-i struktuuritoetuste abil elluviidavate ehitusinvesteeringute sildfinantseerimiseks perioodil 2020-2023. Projektide hinnanguline maksumus on 63,8 miljonit eurot. Toetuste laekumiseni vajavad arendused finantseerimist regionaalhaigla rahavoost.