Õliühingu juht: kütuseaktsiisi langetus jõuab kindlasti ka tanklahindadesse

Eesti Õliühingu tegevjuht Mart Raamat ütles, et aktsiisilangetus on tänaseks sakslastele toonud eestlastest 17 senti liitri kohta soodsama mootoribensiini hinna. Tema sõnul sõi aktsiisilangetuse efekti Saksamaal alul ära hoopis see, et mootorikütuste maailmaturuhinnad tõusid märgatavalt.

Saksamaa langetas oma mootorkütuse aktsiisimäärad 1. juunist Euroopa Liidus lubatud miinimum tasemele. Sellega vähenes diislikütuse aktsiisimaks 14 senti liitri kohta, mootorbensiini maksustamine langes 29 senti liitri kohta, selgitas Raamat ERR-ile.

"Tuleb märkida, et kui Saksamaal langetati mootoribensiini aktsiisi Euroopa Liidus lubatud miinimummäärani 35,9 senti liitri kohta, siis Eestis on aktsiisimäär täna 20 senti liitri kohta kallim," sõnas ta.

Raamat lisas, et võrreldes Eesti ja Saksamaa mootoribensiini tanklahindasid on selgelt näha, kuidas aktsiisilangetus avaldas märgatavat mõju ja Saksamaa inimestele on mootoribensiin täna märgatavalt soodsam kui eestlastele.

Juuni algusest on Saksamaa mootoribensiini hind keskmiselt olnud 17 senti liitri kohta odavam, kui Eestis.

"Kuigi Eesti turu konkurents hoiab tarbija jaoks hinnakujunduse konkurentsivõimelisena, siis kahjuks valitsuse paindumatu aktsiisipoliitika tõttu on Eestis Euroopa üks kõige kõrgeimatest mootoribensiini hindadest," nentis Raamat.

Mai alguses oli mootorbensiin 38 protsenti odavam

Maksulangetuse mõju reaalsetele tanklahindadele vähenes, aga samal ajal tegi rekordeid mootorikütuste maailmaturuhind, sõnas Raamat.

"Kiire maailmaturu hinnatõus juuni alguseks oli täiesti pretsedenditu – mai alguses maksis mootoribensiin veel 38 protsenti vähem," rääkis Raamat.

Turul valitses ebakindlus, kas ja kui palju Venemaa toornaftat ja lõpptooteid maailmaturule jõuavad, see viis ka suure hinnatõusuni. Teisalt eeldati mootorbensiini tugevat nõudlust, sest suvega kaasneb globaalne "sõiduhooaeg", kui eraisikute tarbimine kerkib umbes viiendiku võrra, arutles Raamat.

"Seega tõstis hinna rekordtasemele turuosaliste mure, et mootorikütuste pakkumine suvisel tarbimise tippajal ei suuda rahuldada nõudlust," ütles Õliühingu tegevjuht.

Juuni algusest on kütusehinnad püsinud langustrendil ja mootoribensiin on tänaseks maailmaturul 37 protsenti rekordhinnast odavam, diislikütuse hind aga 27 protsenti madalam.

"Diislikütuse puhul on turuosaliste mure suurem – Venemaa oli arvestatav diislikütuse eksportija ja turuosalised otsivad võimalusi Vene tarnete asendamiseks. Lisaks ootab ees talvine küttehooaeg, kus paljud ettevõtted Euroopas asendavad kalli gaasi diislikütuse ja kütteõlide vastu. Seega – kui mootoribensiini hinnale on lähikuude surve väiksem, siis diislikütuse turg on ikka pingeline," lausus Raamat.

Nafta- ja kütuseturgudel on täna keerulised ajad, kuhu poole maailmaturul hinnad liiguvad, on raske prognoosida.

Raamat näeb ühe võimalusena diislikütuse aktsiisilangetust kütjatele, sest eriti kõrged maagaasi hinnad on paljud ettevõtted ja koduomanikud keerulisse olukorda asetanud.

"Tänaste hindadega oleks diislikütuse kasutamine soojuse tootmiseks majanduslikult mõistlikum, kui jätkata gaasiküttega. Kahjuks kehtib aga kütmiseks kasutatavale diislikütusele kümme korda kõrgem aktsiisimäär, kui maagaasile," nentis tegevjuht.

Kui valitsus kasutaks Euroopa Liidu direktiividest tulenevat võimalust ning langetaks kütmiseks kasutatavat diislikütuse aktsiisimäära, siis saaksid koduomanikud oma kodu kütta kaks korda soodamalt, kui maagaasiga, lisas Raamat.

Saksamaa kütuseaktsiisi langus

Mais võttis Saksamaa vastu otsuse langetada kütuseaktsiisi kolmeks kuuks, see vallandas aga pahameele sakslaste seas, sest aktsiisilangus kütusehindades kajastus vaid paariks päevaks.

Tänaseks on selgeks saanud, et kuigi Saksamaal andis kütuseaktsiis hinnalanguse siis maailmaturul kütuse enda hind tõusis, mistõttu nullis see oodatud efekti ära.

Siiski, edasimüüjatel ja tanklakettidel ei olnud kohustust hinda tegelikult langetada. Maksusoodustus kehtis eelkõige kütuse ostmisel rafineerimistehastest ja kütusemahutitest, maksumuudatuse jõustumist pidid tarbijad pikalt ootama.

Kevadel kommenteeris Eesti peaminister Kaja Kallas, et kütuseaktsiisi langetanud riigid on kaotanud eelarvetulu ja hinnalangetus ei ole tajutavalt inimesteni jõudnud.