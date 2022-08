Taani investeerib enda laevastiku uuendamiseks üle viie miljardi euro

Taani kaitseminister teatas neljapäeval, et riik on muutunud julgeolekorra tõttu sunnitud investeerima enda laevastikku arendamisse täendavad 40 miljardit Taani krooni (5,4 miljardit eurot), vahendab Taani leht Politiken .

Taani kaitseminister Morten Bødskov ütles neljapäeval, et riigi kaitseministeerium ja laevatööstustehas alustavad laevastiku uuendamiseks partnerlust. Minister rõhutas, et muutunud julgeolekuolukorras mängivas sõjalaevad otsustavat rolli.

Välja kuulutatud 40 miljardit Taani krooni on plaanis kulutada järgmise 20 aasta jooksul ning selle raha eest on kavas asendada suur osa praegusest Taani laevastikust uute laevade vastu. Ministri sõnul võib otsus tähendada, et Taanist saab uus laevaehituse suurriik. Vajadusel rajatakse uusi laevatehaseid.

Veebruaris jõudsid Taani mitmed parlamendierakonnad kokkuleppele, et Taani võtab sihiks kulutada NATO liikmena riigi kaitsele kaks protsenti SKP-st aastaks 2033. Osa lisarahast lähebki laevastiku uuendamiseks.

Mereväeajaloolase, Rootsi kaitseakadeemia strateegia- ja sõjauuringute osakonna dotsendi Søren Nørby sõnul tuleb tulevikus keskenduda Taani suuremale sõjalisele kohalolekule Läänemerel.

Eelmine nädal teatas Taani, et toetab Ukraina relvastamist ja väljaõpet 110 miljoni euroga.

Taani sõjaväeinstruktorid on samuti Ühendkuningriigis ja aitavad läbi viia Ukraina sõdurite väljaõpet.